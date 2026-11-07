EDICTO “FLORES ROSANA MABEL S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados “FLORES ROSANA MABEL S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la Sra. ROSANA MABEL FLORES D.N.I. N° 23.158.774, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “FLORES ROSANA MABEL S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26, en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 5001 de fecha 15 de Octubre de 2026; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña ROSANA MABEL FLORES, DNI Nº 23.158.774; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan…”. Notif.- FDO. DR. JULIO O. ZAMUDIO. JUEZ CIVIL COMERCIAL Y LABORAL MONTE CASEROS (CTES.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monte Caseros Ctes, 21 de Octubre del 2026.-
FIRMADO DIGITALMENTE POR:
RABELLA MARIA HAYDEE
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
Fecha: 21-10-2026
HORA: 07:29:11
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