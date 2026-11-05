EDICTO “FLORES ROSANA MABEL S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros Ctes. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, secretaria a
cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA,
ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros
Ctes, Correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar teléfono 03775-427904, en los autos
caratulados “FLORES ROSANA MABEL S/
SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26, cita y emplaza a herederos,
legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre
los bienes de la herencia de la Sra.
ROSANA MABEL FLORES D.N.I. N° 23.158.774, para que dentro del plazo de
treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado
abierto con el título que invocan, en la causa: “FLORES ROSANA MABEL S/ SUCESORIO" Expte. Nº 15.864/26, en
trámite por ante el Juzgado mencionado. Así se ha dispuesto en el auto N° 5001
de fecha 15 de Octubre de 2026; en la cual en su parte pertinente dice: (…) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de doña ROSANA MABEL FLORES, DNI Nº 23.158.774; resultar el Juzgado
competente para entender en el proceso,
y en mérito de la constancia de defunción
acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan…”. Notif.- FDO. DR. JULIO O.
ZAMUDIO. JUEZ CIVIL COMERCIAL Y LABORAL MONTE CASEROS (CTES.)
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Monte Caseros Ctes, 21 de Octubre del 2026.-
FIRMADO DIGITALMENTE
POR:
RABELLA MARIA HAYDEE
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
Fecha: 21-10-2026
HORA: 07:29:11
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