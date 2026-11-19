El DR. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros, Ctes, ubicado en las intersecciones de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (3775)427903, en autos caratulados "BARRIENTO ABRAHAM S/ SUCESORIO", Expte. N° MXP 15928/26 cita y emplaza conforme el Art. 660 del C.P.C y C.C a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del Señor Abraham Barriento, D.N.I N° 05.079.450, que se publicará por edicto por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan.- Así se ha dispuesto mediante Providencia N° 5381 que en su parte pertinente dice: “…Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCyC, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. DR. JULIO OSVALDO ZAMUDIO. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral. Monte Caseros (Ctes.).- DRA. NAOMI ROSA VALLEJOS Abogada- Secretaria Juzgado Civil, Com. Y Lab. Monte Caseros (Ctes.).-
Monte Caseros, Ctes, 03 de Noviembre de 2026.-
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