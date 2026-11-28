CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD MONTE CASEROS
ORDEN DEL DIA
26 DE NOVIEMBRE DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Bernis, Iñaki José).
1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
Del Jefe del Regimiento de Infantería de Monte 4 (Invitación)
·
De vecinos del Barrio Florida sobre invitación a reunión.
·
De Autoservicio Mayorista solicitando ampliación de estacionamiento.
·
Del Foro ambiental Montecasereño solicitando información informativa por
posible afectación ambiental.
·
Del Bloque de Concejales del Partido Justicialista sobre balance de
trabajo legislativo del bloque.
·
Del bloque de Concejales Justicialistas solicitando a presidencia
garantizar el tratamiento de proyectos presentados y el cumplimiento de las
responsabilidades institucionales.
·
De vecinos de distintos barrios destacando la labor desempeñada por el
Sr. Gerardo Richini.
3.
NOTAS del D.E:
·
Sobre Proyecto de Ordenanza referente a incremento del 10% a partir del
1 de diciembre de 2.026.
4.
DESPACHOS DE
COMISIONES:
·
De Legislación y Hacienda: sobre Proyecto de Ordenanza referente a
“Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos ejercicio 2.027.
·
De Legislación, Hacienda y Cultura: sobre proyecto de ordenanza
referente a campaña municipal intensiva de educación, concientización y
prevención vial.
·
De Legislación y Hacienda: sobre proyecto de ordenanza referente a pago
anual anticipado impuesto automotor 2.027.
·
De Legislación y Cultura: sobre proyecto de ordenanza referente a
Programa municipal de educación, capacitación y prevención vial.
·
Legislación, Obras Públicas y Cultura: sobre Proyecto de ordenanza
referente a Plan Básico de Plantación, reposición y sustitución del arbolado
público.
·
5.
PROYECTOS
INGRESADOS:
·
De Resolución: sobre prorroga de periodo de sesiones ordinarias 2.026.
·
De Ordenanza: sobre programa municipal de bebederos para animales.
·
De Declaración sobre Declarar de Interés y expresar el acompañamiento
institucional al proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados de la Prov.
(Regalías de Salto Grande).
·
De Ordenanza: sobre Creación del
Programa de concientización y estímulo al uso de casco protector.
6. De Arrío Pabellón Nacional. (Bernis, Iñaki José).
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