Valdés presentó el potencial de Corrientes ante líderes empresariales europeos en París
El gobernador participó de un encuentro en la sede de la OCDE junto al presidente Javier Milei, otros mandatarios provinciales y referentes del sector privado. La agenda estuvo centrada en generar nuevos vínculos y oportunidades de inversión en sectores estratégicos.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este jueves en París de un encuentro con líderes empresariales europeos en la sede de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Argentina Week, donde presentó junto a otros mandatarios las oportunidades productivas y de inversión que ofrecen las distintas regiones del país.
Durante la jornada, Valdés acompañó al presidente Javier Milei y a otros 9 gobernadores en una agenda orientada a fortalecer vínculos con empresas e inversores y promover nuevos proyectos para la Argentina. Entre los temas abordados estuvieron las oportunidades energéticas, el gas, las exploraciones mineras, la producción agropecuaria y las políticas de desregulación destinadas a favorecer el desarrollo del sector privado.
En ese marco, el mandatario correntino destacó la importancia de generar contactos directos con empresas europeas para mostrar las potencialidades de Corrientes y avanzar en nuevas oportunidades de inversión.
La agenda internacional de Valdés busca posicionar a la provincia ante potenciales inversores. “Las provincias estamos alineadas con un mismo objetivo: abrir nuevos mercados a nuestros productos y atraer nuevos proyectos de empresas que inviertan en la Argentina para generar más empleo y desarrollo para nuestra gente”, señaló Valdés tras el encuentro.
La participación del Gobernador en Argentina Week se suma a las reuniones y actividades que viene desarrollando en París, donde mantiene una agenda propia orientada a presentar a Corrientes como destino de inversiones y generar vínculos con empresas y organismos internacionales.
Presencias
Acompañan al presidente Javier Milei en Argentina Week los gobernadores de Corrientes, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, junto a ministros del gabinete nacional y funcionarios provinciales y nacionales.
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