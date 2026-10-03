El Gobernador mantuvo reuniones en París para atraer nuevas inversiones a Corrientes
En el marco de su viaje a Francia, el gobernador inició reuniones con empresas, fondos de inversión y entidades bancarias europeas para presentar oportunidades vinculadas a energía, industria, logística e infraestructura. También mantuvo encuentros sobre energías renovables y bonos de carbono.
El gobernador Juan Pablo Valdés inició en París una agenda de reuniones impulsada por el Gobierno de Corrientes con empresas, fondos de inversión y entidades financieras europeas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.
En la previa de una nueva edición de Argentina Week, el mandatario mantuvo encuentros con representantes de ENGIE y con el fundador de WoodShared, con quienes analizó oportunidades vinculadas a energías renovables, bonos de carbono y proyectos que permitan fortalecer la matriz productiva correntina.
Durante las reuniones también se abordaron iniciativas orientadas a impulsar al sector privado, promover el crecimiento industrial y mejorar la competitividad, con una mirada puesta en el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
La agenda internacional incluye además encuentros con fondos de inversión europeos, entre ellos Mayer Brown, y entidades bancarias, ante los cuales la Provincia presenta su potencial y proyectos estratégicos en materia logística, energética y de infraestructura.
En este sentido, Valdés destacó que la situación fiscal ordenada de Corrientes, junto con una política activa de acompañamiento y estímulo al sector privado y la llegada de inversiones internacionales claves -como las de ArPulp y Cambium Buid-, que hoy permiten ampliar las posibilidades de atraer nuevos capitales a la provincia.
El gobernador indicó que durante la jornada “presentamos el potencial de corrientes y los proyectos logísticos, energéticos y de infraestructura para lo que buscamos inversiones”. Además “estuvimos hablando de energía limpia y energía renovable, y contando todo lo que queremos para Corrientes, y lo que necesitamos para seguir creciendo”.
Al finalizar las reuniones remarcó que el objetivo de esta agenda es generar nuevas oportunidades de inversión, fortalecer el entramado productivo y crear más trabajo para los correntinos, consolidando a Corrientes como un destino atractivo para el desarrollo de proyectos internacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario