El Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Secretaría de la Dra. Naomi Rosa Vallejos de esta ciudad, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina calle Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 03775-427914, cita y emplaza por el término de TREINTA (30) días a herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Don MARIO OSCAR ZENONEZ, M.I. N° 8.079.627, cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto en autos: “ZENONEZ MARIO OSCAR S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP 15765/26, así se ha dispuesto por auto N° 4180 de fecha 04 de septiembre de 2026, el cual, en su parte pertinente, dice: “…Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. MARIO OSCAR ZENONEZ, M.I. N° 8.079.627 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCyC, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Dr. ZAMUDIO JULIO OSVALDO Juez Civil, Comercial y Laboral; Abogada-Secretaria NAOMI ROSA VALLEJOS, Juzgado Civil Com. y Lab.”
2 de octubre de 2026
EDICTO “ZENONEZ MARIO OSCAR S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP 15765/26
El Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Secretaría de la Dra. Naomi Rosa Vallejos de esta ciudad, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina calle Pellegrini, de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 03775-427914, cita y emplaza por el término de TREINTA (30) días a herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Don MARIO OSCAR ZENONEZ, M.I. N° 8.079.627, cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto en autos: “ZENONEZ MARIO OSCAR S/ SUCESORIO” Expte. n° MXP 15765/26, así se ha dispuesto por auto N° 4180 de fecha 04 de septiembre de 2026, el cual, en su parte pertinente, dice: “…Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. MARIO OSCAR ZENONEZ, M.I. N° 8.079.627 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del CPCyC, citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese. Fdo. Dr. ZAMUDIO JULIO OSVALDO Juez Civil, Comercial y Laboral; Abogada-Secretaria NAOMI ROSA VALLEJOS, Juzgado Civil Com. y Lab.”
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