EDICTO "PROS LUIS Y PONCE GABINA S/ SUCESORIOS" MXP 15854/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María Haydee Rabella, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775-427904, en las actuaciones "PROS LUIS Y PONCE GABINA S/ SUCESORIOS" MXP 15854/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. LUIS PROS, M.I. N° 5.689.236 y de Doña GABINA PONCE, M.I. N° 4.812.767 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "PROS LUIS Y PONCE GABINA S/ SUCESORIOS" MXP 15854/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N°4948 de fecha 14 de octubre de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Com. y Labora- Monte Caseros, Ctes. ---------------------------------------------------------------------
Monte Caseros, Ctes. 15 de octubre de 2026.-.
FIRMADO DIGITALMENTE POR
DRA. MARIA HAYDEE RABELLA
SECRETARIA
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
MONTE CASEROS - CTES.
FECHA: 2026 - 10 - 15
HORA: 09:45:27
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