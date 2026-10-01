EDICTO "FAGUAGA JOSE ALFREDO S/ SUCESORIO". MXP 15794/26

El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo, Zamudio, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones: "FAGUAGA JOSE ALFREDO S/ SUCESORIO". MXP 15794/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de Sr. FAGUADA JOSE ALFREDO, D.N.I. Nº 12.235.301, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "FAGUAGA JOSE ALFREDO S/ SUCESORIO". MXP 15794/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N°4429 Monte Caseros, 17 de septiembre de 2026.- la cual, en su parte pertinente, dice: (…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JOSÉ ALFREDO FAGUAGA, M.I. N° 12.235.301; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif. – Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez. Juzgado Civil Com. y Laboral- Monte Caseros- Ctes.------
Monte Caseros, Corrientes, 24 de septiembre de 2026
Firmado digitalmente por Rabella María Haydee Secretaria Juzgado Civil, Comercial y Laboral Monte Caseros - Ctes. Fecha: 2026.09.24 Hora: 10:11:58
No hay comentarios:
Publicar un comentario