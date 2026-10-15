CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE
ORDEN DEL DIA
15 DE OCTUBRE DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Pantanetti, Griselda Susana).
1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. NOTAS VARIAS:
• Del Bloque del Partido Justicialista sobre solicitud de tratamiento del Proyecto de normalización del sistema de desagües pluviales del Barrio Belgrano.
3. NOTAS del D.E:
4. DESPACHOS DE COMISIONES:
• De Legislación y hacienda: Sobre transferencia de Dominio a favor de la Sra. Teresa Nieves Blanco (segunda lectura).
5. PROYECTOS INGRESADOS:
• De Ordenanza: sobre Programa Municipal de prevención y abordaje de la ludopatía y el juego compulsivo.
• De Ordenanza: Creación oficina municipal de mediación vecinal y convivencia urbana.
• De Declaración: Sobre Declarar de Interés la Expo Normal.
• De Declaración: sobre Declarar de Interés la presentación del Libro “A esta hora solíamos hablar”
• De Resolución: Sobre Pedido de Informe relacionado con el Hotel de Turismo de Monte Caseros.
• De ordenanza: sobre “Red Municipal de Puntos Verdes” en Monte Caseros.
• De Resolución: Sobre pedido de informe residuos biopatogénicos.
• De Declaración: Sobre declarar de Interés La Décima Feria Municipal del Libro.
• De Ordenanza: Sobre construcción de Defensa temporaia en el Barrio 308 viviendas.
• De Resolución: Sobre Pedido de Informe respecto al estado del terraplén de contención que protege los barrios Belgrano, 308 viviendas, Villa Militar y Malvinas.
6. Arrío Pabellón Nacional. (Pantanetti, Griselda Susana).
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