6 de septiembre de 2026

Valdés presentó en Iguazú el modelo correntino para atraer inversiones y generar desarrollo



EN MISIONES

Valdés presentó en Iguazú el modelo correntino para atraer inversiones y generar desarrollo

El gobernador de Corrientes expuso junto a sus pares de Mendoza, Catamarca y Misiones en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y destacó las condiciones que ofrece la provincia para atraer inversiones por medio de ventajas impositivas y el desarrollo de los parques industriales.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este viernes en Iguazú, Misiones, de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), denominada “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. El encuentro reúne a dirigentes políticos, empresarios, economistas y representantes del sector financiero para analizar las perspectivas económicas y productivas del país.

Sobre puertos, industria







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