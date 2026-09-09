Plus Unificado: provinciales cobran septiembre a partir del martes 8
El beneficio salarial alcanza a activos, jubilados y pensionados de la administración pública. El cronograma se extiende hasta el lunes 14, inclusive. Con este pago, la Provincia vuelca $9.500 millones a la economía correntina.
El Gobierno de Corrientes abona el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil, correspondiente a septiembre, entre este martes 8 y el próximo lunes 14, inclusive. Perciben los agentes de la administración pública provincial, tanto activos, jubilados y pensionados.
Al igual que el Plus de Refuerzo de $100 mil, y el sueldo, el Plus Unificado conforma el Ingreso Salarial Mensual que perciben los agentes provinciales.
El cronograma de pago del Adicional comienza este martes 8, día que percibirán aquellos con Documento Nacional de Identidad terminado en números 0 y 1.
Los que tengan el DNI finalizado en 2 y 3, cobran el miércoles 9. El jueves 10, se paga a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. El viernes 11, será el turno de los números 6 y 7.
El cronograma de pago del Plus Unificado de septiembre finaliza el lunes 14, día de pago a los agentes con DNI terminados en 8 y 9; este tramo estará disponible desde el sábado 12, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y, también, en homebanking de la caja sueldo de cada agente beneficiario.
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Inversión: $170.000 millones
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Para abonar el Ingreso Salarial Mensual que alcanza a todos los agentes de la administración pública provincial -activos, jubilados y pensionados-, el Gobierno de Corrientes volcará a la economía local durante septiembre cerca de $170.000 millones.
Para el pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) que es de $110 mil por agente, se vuelcan unos $9.500 millones; otros $8.500 millones son para el Plus de Refuerzo que es de $100 mil por beneficiario. Y, para el sueldo, $150.000 millones, totalizando en el mes una inversión de $168.000 millones.
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