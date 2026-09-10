Juan Pablo Valdés encabezó el acto por el 209° aniversario de Loreto
El mandatario provincial participó de las actividades centrales por un nuevo aniversario de la localidad. La jornada incluyó el acto oficial, y el desfile cívico-militar para celebrar la fecha fundacional.
El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes el acto oficial por el 209° aniversario de Loreto, en el marco de las celebraciones organizadas por el Municipio. Además, se realizó el tradicional desfile cívico-militar sobre avenida 25 de Mayo.
Durante la jornada, el intendente de Loreto, Orlando Maidana, hizo entrega al gobernador de la Resolución N° 01/06, mediante la cual se lo declaró Huésped de Honor de la localidad durante el tiempo que dure su estadía.
En el marco de las actividades conmemorativas, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Loreto firmaron además un convenio de cooperación para la construcción del Centro de Interpretación.
Desarrollo productivo y turístico de Corrientes
En la ocasión, el gobernador realizó una breve reseña sobre los orígenes de Loreto y destacó las políticas que lleva adelante la Provincia para fortalecer el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades para los correntinos.
Valdés sostuvo que la generación de empleo es uno de los principales objetivos de su gestión y remarcó la importancia de fortalecer los parques industriales y promover la radicación de nuevas empresas. En este sentido, consideró que la industrialización constituye un camino fundamental para que las localidades correntinas continúen creciendo y consolidándose.
Además, el gobernador destacó el turismo y el impacto que tuvo el Plan Iberá en distintas comunidades de la provincia y en este marco, vinculó la construcción del Centro de Interpretación de Loreto con la decisión de continuar y profundizar el rumbo trazado por el Plan Iberá, potenciando el desarrollo turístico y las oportunidades para la comunidad local.
Por último, Valdés indicó que “nosotros en el Gobierno, trabajamos claramente en salir a buscar al mundo las oportunidades y a decirles que Corrientes tiene mucha materia prima” pero no necesitamos “un socio o una industria para que se lleve nuestra materia prima, lo que buscamos es que esa materia prima sea industrializada en nuestra provincia, ya sea con la ganadería, la forestación, el arroz, la yerba, el tabaco y la industria frutihortícola porque Corrientes tiene todo y además tiene su gente”, finalizó.
Palabras del intendente
Por su parte, el intendente de Loreto, Orlando Maidana, en un breve repaso por la historia de la localidad y a la vez, dijo que los anhelos durante estos años “los planificamos, los trabajamos mucho, y varios se concretaron”, mencionando el acompañamiento del Gobierno provincial a través de la inversión en obras públicas en educación, salud, energía, vivienda, turismo, entre otros. Agradeció específicamente al gobernador Juan Pablo Valdés “por su apoyo constante, por escuchar siempre nuestras propuestas y tenerlo presente”.
Posteriormente, se dio paso al dispositivo del desfile cívico-militar donde participaron instituciones locales y educativas.
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