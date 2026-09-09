9 de septiembre de 2026

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Vera, Carla Antonella q.e.p.d.
Velatorio en la Sala "A” Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 09/09/26 a las 17:45hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.








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