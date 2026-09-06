En la apertura de los Interescolares Provinciales, Valdés ratificó un fuerte respaldo al deporte
El mandatario acompañó a los jóvenes que compiten por clasificar a los Juegos Evita y resaltó que además de los resultados, el evento representa una experiencia única de aprendizaje para todos ellos. También, aseguró un decidido apoyo al deporte escolar y de alto rendimiento.
Más de 700 jóvenes deportistas de 33 localidades participan de la instancia provincial de los Torneos Interescolares que se realizan este viernes y sábado en la Capital correntina. La apertura del evento estuvo presidida por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien puso en valor el rol del deporte como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes y aseguró que desde el Gobierno provincial se continuará apoyando con inversiones al deporte escolar y de alto rendimiento y fomentando su práctica.
Las actividades se desarrollan en el Centro de Educación Física (CEF) N°17 y las disciplinas en competencia son atletismo convencional, atletismo adaptado, básquet 3x3, natación, triatlón y natación adaptada, entre otras.
Además tienen lugar destacado los deportes adaptados con competencias de boccia, tenis de mesa, básquet en silla de ruedas, vóley sentado y powerlifting, promoviendo la inclusión, la participación y la igualdad de oportunidades a través del deporte.
Los estudiantes llegan al provincial luego de haber superado las etapas local y zonal, representando a sus respectivas instituciones y localidades. En esta oportunidad los competidores buscarán alcanzar la clasificación que les permita representar a Corrientes en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
Al respecto, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el esfuerzo de los estudiantes y docentes que llegaron a esta instancia y puso en valor el rol del deporte como parte fundamental de la formación integral de los jóvenes. En ese sentido, sostuvo que estos torneos no representan solamente una competencia deportiva, sino también una experiencia de aprendizaje.
El mandatario remarcó que el deporte es inclusión, contención, comunidad y crecimiento y dejó en claro que Corrientes posee un gran semillero. Por ello, aseguró que "vamos a potenciarlo con nuevas inversiones en programas e infraestructura para acompañar las disciplinas educativas y de alto rendimiento".
Asimismo, Valdés también resaltó los resultados alcanzados por el programa provincial de deportes educativos y su aporte a la formación de deportistas que posteriormente tuvieron destacadas participaciones en competencias nacionales. "Con estos jóvenes hemos logrado grandes medallistas y grandes deportistas", expresó.
Finalmente, el Gobernador ratificó el acompañamiento de la Provincia a las políticas vinculadas con el deporte escolar: "Un gran trabajo que vamos a seguir apoyando, porque creemos que el deporte es el camino".
El director general de Educación Física de la Provincia, Alejandro Simoni, por su parte, destacó la amplia convocatoria alcanzada este año y señaló que uno de los principales objetivos fue incorporar y promover una mayor cantidad de disciplinas deportivas dentro del ámbito escolar.
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