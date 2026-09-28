El Gobernador acompañó a Riachuelo en su 86º aniversario y anunció la construcción de un polideportivo
Durante el acto central por los 86 años de la municipalización, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó la construcción de un polideportivo y destacó el impacto de los proyectos logísticos regionales. El intendente Nicolás Tejo repasó los hitos que constituyeron a la comunidad.
La localidad de Riachuelo conmemoró un nuevo aniversario de su institucionalización municipal en un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente, Nicolás Tejo, junto a autoridades provinciales, legisladores, representantes de fuerzas de seguridad e instituciones locales.
Durante el acto, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el compromiso de financiar la construcción de un nuevo polideportivo. Asimismo, repasó las intervenciones ejecutadas e iniciadas en la comuna, entre las que destacan la extensión de más de 2.500 metros de ripio en la zona de San Cayetano, obras de alumbrado público y el entubado para desagües pluviales.
Por otra parte, Valdés vinculó la realidad municipal con las metas de atracción de inversiones e industrialización de la provincia. "Tenemos la materia prima, pero buscamos socios estratégicos para industrializarla aquí en nuestra tierra. Queremos las fábricas aquí, agregarle valor localmente y salir desde Corrientes hacia el mundo", afirmó el mandatario provincial.
Raíces y gestión
El intendente Nicolás Tejo enmarcó la celebración institucional dentro de un proceso histórico que antecede a la creación formal del municipio en 1940. En su repaso, destacó la importancia geográfica del territorio en acontecimientos como la Batalla de Riachuelo en 1865, el paso del antiguo Camino del Rey y el valor cultural del Puente Pesoa, inmortalizado en la música popular correntina.
Asimismo, Tejo remarcó el aporte de las corrientes migratorias en la conformación productiva de la zona, "En Riachuelo tenemos algo que no todos los pueblos tienen: una parte grande de nuestra historia se encuentra alrededor de una olla negra", señaló el jefe municipal al hacer referencia a la Fiesta Provincial del Guiso de Arroz.
Respecto a la actualidad de la comuna, Tejo destacó la administración local en un momento en que “nos toca priorizar, ordenar, gestionar y, sobre todo, hacer. Crecer no significa borrar nuestra historia, significa construir sobre ella", sostuvo respecto a los trabajos de enripiado e iluminación que se llevan adelante en áreas como San Cayetano.
El acto concluyó con un desfile cívico militar y el recorrido por las distintas obras de acceso e iluminación puestas en funcionamiento en la jornada.
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