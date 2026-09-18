El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JUAN HORACIO VIDONI, DNI N°5.701.734, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 3541.- Monte Caseros, 06 de Agosto de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JUAN HORACIO VIDONI, D.N.I Nº 5.701.734, en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES- Juez- Juzgado Civil y Comercial Con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes), JUEZ SUBROGANTE.-
18 de septiembre de 2026
EDICTO “VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26
El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez – ubicado en la intersección de calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. JUAN HORACIO VIDONI, DNI N°5.701.734, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “ VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Providencia N° 3541.- Monte Caseros, 06 de Agosto de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “(…) Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JUAN HORACIO VIDONI, D.N.I Nº 5.701.734, en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES- Juez- Juzgado Civil y Comercial Con competencia en Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes), JUEZ SUBROGANTE.-
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