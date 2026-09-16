El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VIDONI JUAN HORACIO S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. JUAN
HORACIO VIDONI, DNI N°5.701.734, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “ VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, en
trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la
Providencia N° 3541.- Monte Caseros, 06 de Agosto de 2026, la cual en su parte
pertinente, dice: “(…) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de don JUAN HORACIO VIDONI, D.N.I Nº 5.701.734, en mérito
de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio
ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C.
y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del
causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la
herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por
tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para
que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr.
VICENTE HUMBERTO BRITES- Juez- Juzgado Civil y Comercial Con competencia en
Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes), JUEZ SUBROGANTE.-
16 de septiembre de 2026
EDICTO “VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26
El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VIDONI JUAN HORACIO S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. JUAN
HORACIO VIDONI, DNI N°5.701.734, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “ VIDONI JUAN HORACIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15685/26, en
trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la
Providencia N° 3541.- Monte Caseros, 06 de Agosto de 2026, la cual en su parte
pertinente, dice: “(…) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de don JUAN HORACIO VIDONI, D.N.I Nº 5.701.734, en mérito
de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio
ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C.
y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del
causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la
herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por
tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para
que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Fdo. Dr.
VICENTE HUMBERTO BRITES- Juez- Juzgado Civil y Comercial Con competencia en
Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros (Ctes), JUEZ SUBROGANTE.-
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