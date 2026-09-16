EDICTO “FLORES VICTOR S/ SUCESORIO” Expte. 15749/26

El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO,
ubicado en calle Vicente Mendieta, secretaría a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE
RABELLA, CP 3220 de la ciudad de Monte Caseros, correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427904, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea,
acreedores y/a todos los que se consideran con derechos sobre los bienes de la
herencia del Sr. VICTOR FLORES, M.I. N°
10.308.544, para que dentro del término de
treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado
abierto con el título que invocan, en la causa: “FLORES VICTOR S/ SUCESORIO” Expte. 15749/26 en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así
se ha dispuesto en la resolución Nº4034 de fecha 01 de septiembre de 2026, la
cual en su parte pertinente dice: “Publíquense los edictos pertinentes,
conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios,
albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el
Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el
lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan.”
Monte Caseros, Corrientes, 14 de septiembre de 2026.
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 09 - 14
Hora: 07:34:47
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