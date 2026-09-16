El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “ELORRIETA HECTOR ANTONIO S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15733/26, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. HECTOR
ANTONIO ELORRIETA, DNI N°13.070.173, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “ ELORRIETA HECTOR ANTONIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15733/26, en
trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la
Providencia N° 4021.- Monte Caseros, 31 de Agosto de 2026, la cual en su parte
pertinente, dice: “(…) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de don HECTOR ANTONIO ELORRIETA, M.I.
N° 13.070.173; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en
mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660
del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez-
Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros (Ctes).-
16 de septiembre de 2026
EDICTO “ELORRIETA HECTOR ANTONIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15733/26
El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “ELORRIETA HECTOR ANTONIO S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15733/26, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. HECTOR
ANTONIO ELORRIETA, DNI N°13.070.173, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “ ELORRIETA HECTOR ANTONIO S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15733/26, en
trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la
Providencia N° 4021.- Monte Caseros, 31 de Agosto de 2026, la cual en su parte
pertinente, dice: “(…) Estando
debidamente acreditado el fallecimiento de don HECTOR ANTONIO ELORRIETA, M.I.
N° 13.070.173; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en
mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio
sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660
del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea,
acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del
proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde
la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán
acreditar el título que invocan. Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez-
Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros (Ctes).-
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