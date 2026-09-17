EDICTO “BARRIOS FELIPA NORMA S/ SUCESORIO” MXP 13995/ 24

El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, ubicado en calle
Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, correo
electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904,
cita y emplaza a herederos,
legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos
sobre los bienes de la herencia
de la Sra. FELIPA NORMA BARRIOS, D.N.I
N.º 12.765.165, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y
acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: “BARRIOS FELIPA NORMA S/ SUCESORIO” MXP 13995/ 24
en trámite por ante el juzgado antes mencionado.
Así se ha dispuesto en la providencia N.º 4166 de fecha del 3 de septiembre
de 2026, la cual, en su parte pertinente, dice: “…Publíquense
los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos
los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario
de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de
los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber
que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. NOTIFÍQUESE. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio”
Monte caseros, Ctes. 16 de Setiembre de 2026.
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 09 - 16
Hora: 10:26:20
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