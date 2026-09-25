25 de septiembre de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

ORDEN DEL DIA 

24 DE SETIEMBRE DE 2026


Izamiento del Pabellón Nacional (Brítez, Yael Vanesa).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De vecinos relacionado prohibición de empleo de bolsas plásticas.

·         De Concejales sobre invitación a charla: “Salud mental y regulación Emocional”.

3.    NOTAS del D.E:

·         Sobre proyecto de ordenanza: Transferencia de dominio de inmueble.

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación: sobre proyecto de resolución “actualización del mapa oficial de Monte Caseros.

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De ordenanza: sobre tenencia, guarda y circulación de animales no de compañía.

·         De resolución: sobre señalética torre de la cachuera.

·         De resolución: sobre colocación de siluetas asociación Dona Cabello.

·         De resolución: sobre pedido de informe al I.O.S.COR

·         De ordenanza: sobre recuperación de espacio público plaza “El Principito”.

·         De declaración: sobre declarar de interés municipal el Programa “Veo Veo”.

·         De declaración: sobre Declarar de Interés Municipal el merendero “La Negrita”.

·         De Ordenanza: sobre programa municipal de apoyo económico a organizaciones comunitarias.

·         De declaración: sobre declarar de Interés Charla de “Salud mental y regulación emocional”

·         De declaración: sobre declarar de Interés Municipal el “VI Encuentro Diocesano de Educadores Católicos”.

·         De ordenanza: sobre “crear Programa Municipal de educación, capacitación y prevención vial”.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Brítez, Yael Vanesa).

Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)