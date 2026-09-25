CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS
ORDEN DEL DIA
24 DE SETIEMBRE DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional
(Brítez, Yael Vanesa).
1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De vecinos
relacionado prohibición de empleo de bolsas plásticas.
·
De Concejales
sobre invitación a charla: “Salud mental y regulación Emocional”.
3.
NOTAS del
D.E:
·
Sobre proyecto de ordenanza:
Transferencia de dominio de inmueble.
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
De Legislación:
sobre proyecto de resolución “actualización del mapa oficial de Monte Caseros.
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De ordenanza:
sobre tenencia, guarda y circulación de animales no de compañía.
·
De resolución:
sobre señalética torre de la cachuera.
·
De resolución:
sobre colocación de siluetas asociación Dona Cabello.
·
De resolución:
sobre pedido de informe al I.O.S.COR
·
De ordenanza:
sobre recuperación de espacio público plaza “El Principito”.
·
De declaración:
sobre declarar de interés municipal el Programa “Veo Veo”.
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De declaración:
sobre Declarar de Interés Municipal el merendero “La Negrita”.
·
De Ordenanza:
sobre programa municipal de apoyo económico a organizaciones comunitarias.
·
De declaración:
sobre declarar de Interés Charla de “Salud mental y regulación emocional”
·
De declaración:
sobre declarar de Interés Municipal el “VI Encuentro Diocesano de Educadores
Católicos”.
·
De ordenanza:
sobre “crear Programa Municipal de educación, capacitación y prevención vial”.
6. Arrío Pabellón Nacional. (Brítez, Yael Vanesa).
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