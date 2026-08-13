Valdés pidió una tarifa energética diferenciada para el Norte Grande
El gobernador de Corrientes participó de la 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, donde se abordaron políticas energéticas, infraestructura y prevención ante posibles escenarios climáticos vinculados a El Niño.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este miércoles en Posadas, Misiones, de la 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, junto a sus pares de la región, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.
Durante el encuentro, Valdés puso el foco en la necesidad de avanzar en una agenda energética que contemple las particularidades del Norte Grande, con mayor infraestructura de gas y una compensación tarifaria para las zonas cálidas.
En ese marco, sostuvo que el gas natural debe ser una herramienta para impulsar el desarrollo productivo e industrial. “Buscamos gas para desarrollar nuestras industrias y que las oportunidades también estén en el norte del país”, afirmó.
El mandatario correntino destacó especialmente el potencial de la industria arrocera y señaló que contar con mejores condiciones energéticas permitiría agregar valor a la producción y ampliar el acceso a nuevos mercados.
Otro de los principales planteos de Valdés estuvo relacionado con la necesidad de establecer una compensación tarifaria para las zonas cálidas y muy cálidas, tomando como referencia el esquema vigente para las denominadas zonas frías.
El gobernador sostuvo que este beneficio debe quedar respaldado por una legislación específica y convertirse en una política permanente. En este sentido, Valdés remarcó la necesidad de que las políticas tarifarias nacionales contemplen las particularidades de las provincias del norte, donde existe una alta dependencia del sistema eléctrico.
Infraestructura
Valdés insistió además acelerar las obras de recuperación y mantenimiento de las rutas nacionales, consideradas estratégicas para el traslado de la producción minera, forestal y arrocera de la región. Asimismo, destacó la importancia de mejorar la navegabilidad del río Paraná para reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad de las economías regionales.
“Las reuniones en el Norte Grande desnudan la cantidad de problemas que tienen las diferentes provincias, pero siempre bajo lo mismo: falta de infraestructura de gas, falta de infraestructura energética y falta de infraestructura de rutas”, resumió.
Prevención ante escenarios climáticos
La asamblea también incluyó el análisis de acciones preventivas ante posibles consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño y posteriores períodos de sequía, con especial atención al riesgo de incendios forestales.
En este punto, Valdés destacó la necesidad de fortalecer la coordinación regional y propuso analizar sistemas de alerta que permitan enviar avisos directamente a los teléfonos celulares ante tormentas fuertes, utilizando información del Servicio Meteorológico Nacional.
Del encuentro participaron el gobernador de Misiones y anfitrión de la jornada, Hugo Passalacqua; el presidente pro tempore del Norte Grande y gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Carlos Sadir, de Jujuy; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. En tanto, La Rioja estuvo representada por el ministro de Industria, Federico Bazán. El gobernador de Corrientes estuvo acompañado por el e ministro secretario general de la Gobernación Juan Pablo Fornaroli, y el titular de la DPEC Pablo Cuenca.
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