10 de agosto de 2026

Valdés destacó la producción y el potencial turístico de la Fiesta del Cordero Lomeño


LOMAS DE VALLEJOS

Valdés destacó la producción y el potencial turístico de la Fiesta del Cordero Lomeño

Este domingo, el gobernador Juan Pablo Valdés visitó la localidad para encabezar un evento que año a año se consolida como uno de los más convocantes del norte correntino. De esta manera, el mandatario destacó la celebración como motor de desarrollo económico y turístico donde además se apuntala la producción ovina.

Con más de 300 corderos a la estaca y con 2000 litros de guiso se realizó el cierre de la edición 16° de la Fiesta del Cordero Lomeño con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y con la participación de visitantes de diferentes puntos del país que conocieron esta ya tradicional celebración en Lomas de Vallejos.










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