Valdés destacó la producción y el potencial turístico de la Fiesta del Cordero Lomeño
Este domingo, el gobernador Juan Pablo Valdés visitó la localidad para encabezar un evento que año a año se consolida como uno de los más convocantes del norte correntino. De esta manera, el mandatario destacó la celebración como motor de desarrollo económico y turístico donde además se apuntala la producción ovina.
Con más de 300 corderos a la estaca y con 2000 litros de guiso se realizó el cierre de la edición 16° de la Fiesta del Cordero Lomeño con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y con la participación de visitantes de diferentes puntos del país que conocieron esta ya tradicional celebración en Lomas de Vallejos.
El gobernador Juan Pablo Valdés destacó la importancia de la Fiesta del Cordero Lomeño como una herramienta para promocionar la producción local y generar nuevas oportunidades para los productores y emprendedores. En este sentido, manifestó su alegría por participar del evento y señaló que “con esta fiesta promocionamos algo tan rico como es el cordero, seguimos incentivando la producción y dándoles oportunidades a otros productores, quizás no solo a los ganaderos, de tener espacio, ventas y de que la gente se acostumbre a comer cordero”.
Al referirse al impacto gastronómico y turístico de las fiestas populares en localidades pequeñas, el Gobernador puso en valor eventos como la Fiesta del Cordero Lomeño y la Fiesta del Lechón, entre otras celebraciones que se realizan en distintos puntos de la provincia. “A través de sus festivales, del apoyo de la gente, se logra que la concurrencia se vuelva masiva, y eso genera oportunidades, movimientos y una gran oportunidad a muchos emprendedores que esperan estas fiestas para poder vender su producción”, afirmó.
Finalmente, Valdés destacó que estas celebraciones también permiten fortalecer y diversificar la producción correntina. “Es otra manera de seguir incentivando la producción y Corrientes tiene campos que son muy aptos para la producción no solamente de ganado vacuno, sino de ovejas y de las distintas carnes que se pueden producir”, sostuvo. En ese marco, remarcó que “a la gente le gusta, disfruta y es también una oportunidad de mostrar y seguir abriendo un mercado que necesita conocerse”, y aseguró que “el cordero correntino no tiene nada que envidiarle al cordero patagónico”.
El intendente municipal de Loma de Vallejos, Julián Zalazar, destacó el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés y resaltó el crecimiento que ha experimentado la producción ovina en la zona. En este sentido, explicó que “esta fiesta se hace para promocionar nuestra producción ovina acá en la zona y que hoy ha crecido muchísimo”, al tiempo que valoró el esfuerzo y el trabajo de la comunidad local para recibir y atender a los visitantes. Asimismo, detalló que durante la jornada se prepararon “más de 300 corderos a la estaca que vamos a compartir en forma gratuita, más de 20 ollas de guiso de 100 litros cada una” que fueron servidos para que todos los asistentes puedan disfrutar de la propuesta gastronómica.
Por otra parte, Zalazar subrayó la importancia del respaldo del Gobierno provincial para concretar el evento y afirmó que “sin el apoyo de la provincia, esto no se podría llevar adelante”. Finalmente, destacó la convocatoria alcanzada por la celebración y señaló que “esta fiesta convocó a mucha gente de provincias vecinas y hasta del Sur del país que tomaron conocimiento de la realización de la misma”, lo que, consideró, representa una oportunidad para seguir posicionando a Loma de Vallejos como un destino de interés turístico y productivo.
El senador provincial, Gustavo Valdés valoró que en conjunto con la localidad de Lomas de Vallejos lograron que esta fiesta sea cada vez más grande y tiene que seguir creciendo y a la vez que pidió que “siga creciendo con una impronta que es tradicional de nosotros que es el cordero y que también se mezcla con el guiso de campo y es lindo poder venir a compartir nuestras fiestas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario