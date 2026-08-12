EDICTO “INCIDENTE de EJECUCION de HONORARIOS” en autos: “FALCON María Alejandra y Otra c/ RETAMERO Lidia Griselda s/ DIVISION de CONDOMINIO”, Expte. Nº I02 12469/1

El
juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Pellegrini y V. Mendieta de la ciudad de
Monte Caseros, correo
electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono 3775-427904, Secretaría de la Dra. María Haydee Rabella, HACE SABER que el Martillero Público y
Judicial Dn. Leo Gregorio MUCHNIK, REMATARA, en El Maestro Nº 135
de esta ciudad, el día sábado 26 de Septiembre de 2026 a las 10,00
horas, previa publicación por Dos (2) días en el Boletín Oficial y
periódico de circulación local, en los autos caratulados: “INCIDENTE de
EJECUCION de HONORARIOS” en autos: “FALCON María Alejandra y Otra c/ RETAMERO
Lidia Griselda s/ DIVISION de CONDOMINIO”, Expte. Nº I02 12469/1, en Pública Subasta derechos y acciones
hereditarias que le corresponden a las co-herederas: MARIA ALEJANDRA FALCON, DNI
24.440.169 y MARTA
VALERIA SUAREZ, DNI 28.190.837 en la sucesión
tramitada en los autos “RETAMERO, MARIA DOLORES S/SUCESORIO” MXP 8546/19 en
trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia, Niñez
y Adolescencia de esta ciudad; al contado al mejor postor y con las base de las dos terceras partes
de su valuación fiscal, es decir, $ 3.186,66.-
Se hace saber que el
acervo hereditario está compuesto por un inmueble ubicado en la ciudad de Monte
Caseros, sobre calle España entre Colon y Vicente Mendieta (Ex 2 de Febrero),
Manzana 158, Fracción del Solar “C”.- INSCRIPTO: Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Corrientes Folio Real Matrícula 1444.- DIRECCION
GRAL. DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA: Inscripta bajo el ADREMA O1-3246-1.-
Correspondiendo a la causante UN TERCIO (1/3).-
ESTADO de
OCUPACION: Dicho
inmueble se halla ocupado por la Sra. Lidia Graciela
Retamero, según surge del mandamiento de constatación N° 25/25.- LUGAR DE
EXHIBICION: lunes a viernes de 10hs. a 12hs. en el inmueble a subastarse,
sito en calle España 260 de esta ciudad.- CONDICIONES DE VENTA: SEÑA:
30% COMISION: 3%, todo en el acto del remate y en dinero en efectivo. En
el acto de remate se exigirá a quien resulte comprador la constitución de
domicilio electrónico, bajo apercibimiento de aplicación de la norma del art.
30 del C.P.C. y C.- SALDO: dentro de los cinco (5) días de aprobado
judicialmente el mismo.- Informes: Al Martillero Teléfono
03775-15404588, de lunes a viernes de 8hs. a 12hs, y de 17hs. a
20hs.-----------------
Monte
Caseros, Ctes., 11 de Agosto de 2026.
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 11 - 08
Hora: 09:18:09
No hay comentarios:
Publicar un comentario