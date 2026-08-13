El gobernador Valdés avanzó con el CFI en nuevas herramientas para financiar el desarrollo productivo
El gobernador y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, encabezaron una jornada de trabajo en Capital que incluyó la firma de convenios para crear un Fondo de Garantía Provincial además de nuevas herramientas de financiamiento para pymes, empresas y productores.
El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron este martes una jornada de reuniones, ponencias y un conversatorio con el fin de avanzar en una agenda estratégica para impulsar proyectos y potenciar el desarrollo productivo e industrial de Corrientes. En ese marco, se firmaron convenios para crear un Fondo de Garantía Provincial y ampliar el financiamiento para pymes, empresas y productores.
En el inicio de la jornada, en el Centro Administrativo de Corrientes, se realizó una presentación ampliada ante Valdés y su equipo de gobierno, para avanzar en una agenda estratégica para impulsar proyectos y potenciar el desarrollo productivo de Corrientes.
Luego, en el salón de eventos del Hotel Marriot, tuvo lugar otra presentación donde, además de detallar las herramientas antes mencionadas, se firmaron convenios vinculados a nuevas acciones de financiamiento, entre ellos la puesta en marcha de un Fondo de Innovación destinado a impulsar proyectos productivos en el territorio provincial.
Al dirigirse a los presentes, el gobernador Juan Pablo Valdés remarcó la importancia del trabajo articulado con el organismo para que el sector privado disponga de recursos que permitan potenciar la producción y generar empleo, expresando que “soy un convencido de que, si trabajamos todos juntos, nos escuchamos y cada uno hace su parte, Corrientes va a seguir creciendo”.
En esa línea, el mandatario sostuvo que planificar el desarrollo implica anticiparse y generar alternativas de financiamiento para proyectos de infraestructura, logística, puertos y pymes que mejoren la competitividad. Valdés resaltó la necesidad de escuchar los requerimientos de los sectores productivos para fortalecer las cadenas de valor y maximizar el impacto en el territorio, ratificando que es “firme la voluntad de seguir por el camino hacia una provincia cada vez más desarrollada”.
El encuentro, tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo entre referentes provinciales para reflexionar sobre las experiencias y los aprendizajes obtenidos en los distintos programas del CFI.
Por su parte Ignacio Lamothe indicó que es fundamental fortalecer al sector productivo con inversiones en infraestructura y logística, lo que requiere una gran planificación y articulación intersectorial, todo ello apuntando al “desarrollo y a la generación de puestos de trabajo en Corrientes”.
En ese orden, el ministro de Hacienda, Héctor Grachot ratificó la línea provincial: "El verdadero motor del desarrollo es un sector privado fuerte y dinámico. El rol del Estado no es obstaculizar, sino potenciar ese impulso", aseguró.
Tras las presentaciones técnicas se desarrolló un conversatorio cuyo propósito fue el fortalecer las capacidades técnicas y financieras disponibles para la provincia y acercar a jóvenes líderes a las herramientas de gestión pública vinculadas al desarrollo productivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario