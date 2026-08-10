El Gobernador encabezó el acto por el Dia de la Policía de Corrientes
Durante el acto realizado en Costanera Sur, Juan Pablo Valdés destacó el desafío de seguir trabajando por una policía moderna y cada vez más profesionalizada y garantizó seguir invirtiendo en recursos y tecnología para velar por la seguridad pública.
El gobernador Juan Pablo Valdés presidió este domingo en Costanera Sur el acto central por el 55° aniversario de vida institucional de la Policía de Corrientes. En la oportunidad, rindió homenaje al personal caído en cumplimiento del deber y ratificó el pleno acompañamiento para fortalecer el trabajo de quienes protegen la vida y los bienes de la comunidad.
“Nunca pierdan el orgullo de llevar este uniforme que representa la confianza que los correntinos depositan en ustedes”, subrayó el mandatario al dirigir su discurso a la fuerza policial.
Durante el acto, el gobernador expresó que ser policía es tener vocación de servicio y abrazar la misión de cuidar a los correntinos y bregó por seguir trabajando todos juntos por una policía “cada vez más profesional, mejor equipada, moderna y cercana a la gente, con la tecnología necesaria para anticiparse al delito”.
El mandatario manifestó que el desafío es bregar por una policía moderna, profesional y respetada, que proteja la vida y los bienes de los correntinos y garantizó continuar con las inversiones en capacitación, equipamiento y tecnología para que “podamos seguir construyendo una Corrientes segura, ordenada y en paz”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Adán Gaya valoró el compromiso y entrega del personal policial. “En este día tan especial, queremos reconocer a las mujeres y hombres que con verdadera vocación de servicio sostienen diariamente la seguridad de la comunidad”, dijo, a la vez que valoró el compromiso de los más de 9 mil efectivos que a lo largo y ancho de la provincia brindan seguridad, protegiendo la vida y los derechos de los correntinos.
En tanto, Gaya puso de relieve que por decisión del gobernador “asumimos el compromiso de seguir fortaleciendo a nuestra Policía mediante una política pública basada en la modernización, la capacitación permanente, incorporación de tecnología y el mejoramiento de la infraestructura y logística”, a fin de contar con una institución moderna, profesional y altamente capacitada.
A su turno, el Jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Angel Leguizamón, agradeció al gobernador Juan Pablo Valdés por el permanente acompañamiento y la firme decisión política de fortalecer la seguridad pública, impulsando una transformación visible en toda la institución.
Tras expresar su homenaje a quienes “nos precedieron y ofrendaron su vida en cumplimiento del deber”, Leguizamón puntualizó que el desafío es seguir construyendo una policía moderna, profesional, transparente y cercana al ciudadano, de la mano de inversiones en tecnología, capacitación y recursos humanos para luchar contra el delito.
Para cerrar, instó a los efectivos policiales a trabajar con “transparencia, honor, responsabilidad y compromiso con la ley”.
El acto
En el inicio y como indica el protocolo, el Jefe de Tropas, Comisario General Eduardo Dip, presentó al gobernador Juan Pablo Valdés la formación especial “9 de Agosto”, la que recibió el saludo del mandatario como así también del ministro de Seguridad, Adán Gaya y del Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Angel Leguizamón.
Luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual tuvo lugar la invocación religiosa a cargo del capellán mayor presbítero Guillermo Danuzzo. Lugo se entregaron reconocimientos al personal policial por su servicio integral brindado a la ciudadanía en beneficio de la seguridad pública.
El cierre de la celebración se dio con el tradicional Desfile en el que participaron contingentes de distintas fuerzas de la provincia y de otros puntos del país.
Así, desfilaron integrantes del Liceo Militar Almirante Storni de Misiones y representantes de la Policía del Chaco. Además estuvieron delegaciones de Gendarmería Nacional, Veteranos de Malvinas, Policía Federal, Prefectura Naval, Escuela de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario y Bomberos Voluntarios, entre otros.
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