EDICTO “VARGAS SANTOS FROILAN S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15175/25

El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VARGAS SANTOS FROILAN S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15175/25, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. SANTOS
FROILAN VARGAS, DNI N°5.701.799, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “VARGAS SANTOS FROILAN S/ SUCESORIO”, Expte Nº
MXP 15175/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha
dispuesto en la Providencia N° 44.- Monte Caseros, 02 de febrero de 2026, la
cual en su parte pertinente, dice: “(…)
Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. SANTOS FROILAN
VARGAS DNI N° 5.701.799 y resultar el Juzgado competente para entender en el
proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase
abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos
pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará
por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia
circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar
el título que invocan. Notifíquese.-Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez
de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte
Caseros, Ctes.- Fdo. Dra. Naomi Rosa vallejos- Abogada Secretaria-
Juzgado de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de
Monte Caseros, Ctes.-
12 de agosto de 2026
EDICTO “VARGAS SANTOS FROILAN S/ SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15175/25
El
Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO– Juez
– ubicado en la intersección de calles
Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de
Corrientes, correo electrónico jcivcomlabmcaseros@juscorrientes.gov.ar,
teléfono (03775) 427903,, en las actuaciones “VARGAS SANTOS FROILAN S/
SUCESORIO”, Expte Nº MXP 15175/25, cita y emplaza a herederos, legatarios,
albaceas, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los
bienes de la herencia del Sr. SANTOS
FROILAN VARGAS, DNI N°5.701.799, para que dentro del plazo de treinta (30)
días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el
título que invocan, en la causa: “VARGAS SANTOS FROILAN S/ SUCESORIO”, Expte Nº
MXP 15175/25, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha
dispuesto en la Providencia N° 44.- Monte Caseros, 02 de febrero de 2026, la
cual en su parte pertinente, dice: “(…)
Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. SANTOS FROILAN
VARGAS DNI N° 5.701.799 y resultar el Juzgado competente para entender en el
proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase
abierto el juicio sucesorio ab-intestato. 5) Publíquense los edictos
pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los
herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará
por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia
circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta
(30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para
comparecer al proceso deberán acreditar
el título que invocan. Notifíquese.-Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez
de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Monte
Caseros, Ctes.- Fdo. Dra. Naomi Rosa vallejos- Abogada Secretaria-
Juzgado de Primera Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de
Monte Caseros, Ctes.-
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