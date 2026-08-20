CONVOCATORIA

Se convoca a los asociados de Asociación Civil Sociedad Protectora De Casa Bienestar Del Anciano, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2026 a las 17 hs, en calle Eva Duarte de Perón 333 de la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1- Lectura y consideración de la Memoria, Estados contables e Informe de Revisores de Cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2022, 2023, 2024 y 2025;
2- Elección total de la comisión directiva;
3- Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
Cusinato, Lucía Soraya Vera, Silvana Yamila
PRESIDENTE SECRETARIO
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