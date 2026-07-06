Valdés ratificó su compromiso con Mercedes y anunció recursos para viviendas e inversiones clave
En el acto central, el gobernador destacó el perfil productivo de la localidad y aseguró que la Provincia financiará obras habitacionales paralizadas por Nación. Un desfile cívico-militar coronó los festejos.
La ciudad de Mercedes celebró con orgullo este domingo su 194° aniversario de fundación mediante un emotivo acto central que congregó a la comunidad y a las máximas autoridades provinciales. La jornada estuvo signada por anuncios de infraestructura para consolidar el desarrollo de la región.
Durante el acto, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el valor de la identidad local. Además de elogiar el perfil agropecuario y turístico de la región, el mandatario ratificó la responsabilidad de sostener inversiones en infraestructura y educación.
"Debemos seguir avanzando con las obras viales para que esa producción salga más rápido y con mayor seguridad a los mercados", afirmó, señalando que la inyección de capital busca que el sector "siga agregando valor y creando más y mejores empleos para los mercedeños".
El anuncio más relevante llegó en materia habitacional. Valdés confirmó que la Provincia asumirá el financiamiento de más de 50 casas paralizadas por programas nacionales: "Con fondos de todos los correntinos aquí en Mercedes, vamos a estar finalizando estas viviendas", expresó. Asimismo, ponderó la articulación con el municipio: "Al futuro, queridos mercedeños, los vamos a construir juntos”, señaló.
Finalmente, el gobernador trazó los lineamientos estratégicos para el futuro de Mercedes, enfocados en el empleo, la infraestructura vial y el arraigo de las nuevas generaciones para que "puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener la necesidad de irse a buscarla a otro lado". Valdés concluyó su alocución haciendo un fuerte llamado a la unidad de toda la ciudadanía, asegurando que el progreso no es un logro individual, sino colectivo.
A su turno, el intendente Víctor Cemborain destacó el modelo de una "administración austera, eficiente y que no resienta los servicios a la comunidad" adoptado ante la caída de la coparticipación. El jefe comunal enumeró los logros de sus seis meses de gestión y aseguró que "se puede avanzar en obras y servicios sin aumentar la presión sobre los contribuyentes", agradeciendo el acompañamiento provincial en los programas de vivienda Oñondive y los complejos habitacionales.
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Celebración cívico militar
La conmemoración comenzó con el izamiento del pabellón nacional y de las banderas de las colectividades a cargo de alumnos rurales, bajo los acordes de "Aurora" y el Himno Nacional interpretados por la Banda de Música de la Policía. Tras la revista de tropas por parte de las autoridades, el diácono Ramón Sánchez realizó una oración frente a las imágenes de la Virgen de las Mercedes y la Cruz del Gaucho Gil, cerrando el bloque protocolar con una ofrenda floral al pie del monumento a Pedro Ferré.
El cierre de los festejos oficiales estuvo marcado por un multitudinario desfile cívico-militar, donde delegaciones de escuelas primarias y secundarias, veteranos de la Guerra de Malvinas y efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería y la Policía de Corrientes marcharon frente a los vecinos, coronando la jornada festiva.
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