Valdés encabezó el 113° aniversario de Colonia Libertad y anunció nuevas obras para impulsar el desarrollo local
Durante el acto central por un nuevo aniversario de la localidad, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el acompañamiento de la Provincia con anuncios de viviendas, transporte para estudiantes y nuevas inversiones destinadas a fortalecer el crecimiento de Colonia Libertad.
En el marco del 113° aniversario de Colonia Libertad, el gobernador Juan Pablo Valdés participó este domingo del acto central y posterior desfile cívico-militar junto al intendente Alcides Tribbia, oportunidad en la que además entregó 10 viviendas del programa Oñondivé a familias de la localidad.
El acto contó con la invocación religiosa a cargo del padre Diego Villalba, la interpretación del Himno Nacional Argentino por la Banda de Música de la Policía de Corrientes y el tradicional desfile cívico-militar, del que participaron instituciones educativas, excombatientes de Malvinas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, acompañados por vecinos que celebraron un nuevo aniversario de la localidad.
Durante su discurso, el mandatario provincial ratificó el compromiso del Gobierno con el crecimiento de la localidad. "Juntos venimos trabajando para que cada día ustedes estén mejor", expresó.
En ese contexto, Valdés anunció la firma de un nuevo convenio para la construcción de 20 viviendas, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades habitacionales de Colonia Libertad. Asimismo, señaló que el desarrollo de la provincia requiere generar oportunidades mediante la incorporación de industrias y valor agregado a la producción. "Este es el desafío que tenemos por delante: buscar empresas, industrias y darle valor agregado a toda nuestra materia prima para que nuestros jóvenes y familias encuentren un mejor futuro", sostuvo.
Además, el gobernador confirmó que la Provincia entregará una combi destinada al traslado de estudiantes, con el propósito de facilitar el acceso a la educación.
Por su parte, el intendente Alcides Tribbia, valoró el trabajo articulado con la Provincia. "Tenemos que trabajar unidos donde todos pongamos nuestro granito de arena", afirmó, al tiempo que agradeció el acompañamiento del Ejecutivo provincial.
Mejoras habitacionales
En el marco de la celebración, el gobernador Juan Pablo Valdés entregó 10 viviendas del programa Oñondivé a familias de Colonia Libertad y anunció la construcción de otras 20 unidades habitacionales, además de cinco viviendas para Estación Libertad.
Al dirigirse a las familias, el gobernador Valdés destacó que acceder a la vivienda propia representa uno de los mayores anhelos de cualquier familia. "A través de este programa encontramos una herramienta hermosa para que puedan cumplir ese sueño, que es el de la casa propia", expresó.
En ese marco, anunció: “vamos a invertir en estas 20 viviendas nuevas, y vamos a estar haciendo 5 viviendas más para Estación Libertad", confirmó.
Por su parte, el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), Lizardo González, confirmó que "vamos a empezar lo más pronto posible con las 20 viviendas más de demanda libre", al tiempo que instó a las familias adjudicatarias a cuidar sus hogares.
En tanto, el intendente, Alcides Tribbia puso en valor el trabajo conjunto entre los distintos organismos provinciales y el Municipio. "Sigamos trabajando juntos para crecer como comunidad", subrayó.
En representación de los adjudicatarios, una de las beneficiarias expresó la emoción de las familias diciendo que “fue un trabajo arduo, las diez familias construimos estas viviendas con nuestras propias manos".
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