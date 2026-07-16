Junto al pueblo peregrino, Juan Pablo Valdés llegó a la Basílica de Itatí
La devoción correntina se hace presente de diferentes formas y una de ellas es la peregrinación hacia la Basílica de Itatí -que busca ser reconocida ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad- por parte del pueblo de San Luis del Palmar que este año contó con el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés, quien resaltó los valores culturales y espirituales de la comunidad. A caballo, con carretas, vehículos y encabezados por San Luisito Rey de Francia y la Virgen de Itatí, peregrinaron durante dos días hacia la Basílica.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó de la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar a la Basílica de Itatí que reunió a miles de fieles que, movidos por la fe, llegaron hasta la casa de la Virgen para renovar su devoción. El mandatario llegó este martes junto a los peregrinos y destacó el valor espiritual y cultural de una de las manifestaciones religiosas más importantes de Corrientes.
"Contento de haber llegado y compartir con un grupo tan lindo de peregrinos. Escuchamos tantas historias, agradecimientos a la Virgen y sentimos profundamente las raíces de Corrientes, que se sostienen en la fe y en las tradiciones", expresó el mandatario al arribar a Itatí.
Durante el trayecto, Valdés señaló que muchas personas se acercan a la Virgen para pedir por la salud de familiares, agradecer favores recibidos o encomendar situaciones personales. "Cuando uno escucha historias tan conmovedoras, realmente reconforta el alma. La gente viene caminando, a caballo o en carreta, como puede, pero siempre con el objetivo de cumplir su promesa y llegar hasta la casa de nuestra Madre María", afirmó.
Por su parte, el intendente de Itatí, Francisco Romero, expresó que "somos los dueños de casa y tenemos la responsabilidad de recibir a cada peregrino de la mejor manera posible”. “El pueblo colabora en todo momento y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial resulta fundamental para la organización y la logística de un evento de esta magnitud", indicó resaltando la labor de toda la comunidad itateña.
Voces protagonistas
Entre los miles de fieles también estuvo Antonio Blanco, quien lleva más de dos décadas participando de la peregrinación y aseguró que "mi padre me traía desde muy chico y hoy seguimos con ese legado. Cada vez que llegamos a Itatí sentimos una emoción enorme", manifestó.
También valoró el acompañamiento del gobernador durante la cabalgata. "Es un placer que nos acompañe porque es una demostración de unidad y fe", afirmó.
Otra de las voces fue la de Lilia Ávalos, quien junto a su familia mantiene desde hace más de tres décadas el compromiso de recibir y acompañar a los peregrinos. "Lo vivimos plenamente y queremos contagiar esta fe que caracteriza a los correntinos", expresó emocionada.
Ávalos también destacó la presencia del mandatario provincial durante la peregrinación y aseguró que ese acompañamiento fortalece una celebración que trasciende generaciones.
Por su parte, Juliana, integrante de la agrupación tradicionalista La Amistad, contó que junto a un grupo de diez amigos realizó todo el recorrido a caballo para cumplir una promesa. "Es un sacrificio, pero venimos a agradecer porque la Virgen siempre nos acompaña", relató.
El cierre de la jornada estuvo marcado por las palabras del padre Cristian, sacerdote de la Basílica de Itatí, quien manifestó su emoción por ser parte de una de las expresiones de fe más importantes de la provincia. "Estoy agradecido de ser testigo de esto. Le agradezco a la Virgen por la alegría de la gente. Es una fiesta que nos encuentra como hermanos y que representa lo más fuerte de nuestro año pastoral", expresó.
En tanto, el sacerdote destacó el espíritu de hospitalidad del pueblo correntino y el profundo sentido comunitario que se vive durante la peregrinación. "La gente nos recibe en sus casas, comparte lo que tiene y nos hace sentir parte de su familia. Donde uno mire encuentra alegría, fe y esperanza. Es una imagen de lo que imaginamos que será el cielo", afirmó.
De esta manera, entre testimonios de peregrinos, autoridades y miembros de la Iglesia, la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar que busca ser reconocida ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad volvió a confirmar que la fe mariana continúa siendo uno de los pilares más profundos de la identidad correntina.
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