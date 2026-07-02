FALLECIMIENTO

ALEGRE, ROSALINA q.e.p.d.
Falleció el 01 de Julio del 2026 a los 47 años de edad.
Su Esposo:ALEGRE, ROBERTO TOMAS
Sus Hijos: BELEN, HECTOR Y BRAIAN
Sus Hermanos: MATEO, GUSTAVO, MARTA, ELSA Y ELMA
Sus Padres: ALEGRE, MARTA Y ALEGRE , ROGELIO
Familiares demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 03de Julio a las 10:00 horas Sala "B"
Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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