El Gobierno de Corrientes otorga subsidios a 60 cuarteles de bomberos ante la emergencia climática
En un acto encabezado por Juan Pablo Valdés, la Provincia formalizó la entrega de una ayuda económica de $210 millones para equipamiento e infraestructura de todas las asociaciones del territorio.
En un acto institucional, la Provincia de Corrientes formalizó la entrega de subsidios extraordinarios a las 60 asociaciones de bomberos voluntarios del territorio provincial. La medida, bajo el Decreto N° 1264/2026, busca afrontar de manera urgente la emergencia hídrica y las contingencias climáticas provocadas por los efectos de la corriente de El Niño.
Durante el acto, realizado este viernes en Casa de Gobierno, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó el respaldo absoluto del Estado hacia las fuerzas civiles, destacando la prevención coordinada y el acompañamiento directo para mitigar los impactos climáticos. "Queremos decirles que estamos muy orgullosos de ustedes, que queremos trabajar con ustedes, que no va a ser la última entrega de subsidios, que vamos a continuar apostando a la formación de ustedes, que vamos a continuar apostando a la infraestructura", afirmó el mandatario, quien además garantizó el financiamiento para el centro de entrenamiento de la federación.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, subrayó el valor humano del servicio: "Como dicen bomberos voluntarios, lo que significa poner a disposición la vida de cada uno de ustedes en servicio de nuestra comunidad, en servicio de los bienes de nuestra provincia". Asimismo, instó a mantener una estrategia conjunta ante los desafíos climáticos que puedan llegar.
Otra de las voces durante el acto fue la del presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Gustavo Zandoná, quien agradeció el acompañamiento en la agenda pública provincial. "Somos convencidos de que es el único camino. Si los bomberos están capacitados y son profesionales, seguramente no vamos a tener que lamentar nada malo", expresó, remarcando que ya cuentan con más de 1.300 efectivos en preparación.
Acompañaron la entrega de los subsidios el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, ministro Secretario General, Juan Pablo Fornaroli, el director de Defensa Civil Bruno Lovinson, entre otros funcionarios.
Entidades beneficiadas
La asistencia financiera alcanza a las asociaciones de: Alvear, Bella Vista, Bonpland, Caá Catí, Carolina, Colonia Liebig, Colonia Libertad, Concepción, Capital, Curuzú Cuatiá, Chavarría, Empedrado, Esquina, Gdor. Virasoro, Gdor. Martínez, Goya, Itatí, Ituzaingó, Juan Pujol, Itá Ibaté, La Cruz, Loreto, Mburucuyá, Mercedes, Mocoretá, Monte Caseros, 9 de Julio, Parada Pucheta, Paso de la Patria, Paso de los Libres, Libertador, Perugorría, Puerto Lavalle, Riachuelo, Saladas, Sauce, San Lorenzo, San Luis del Palmar, San Miguel, San Roque, Santa Ana, Santa Lucía, Santa Rosa, Santo Tomé, San Cosme, Tatacuá, Yapeyú, Apipé Grande, Berón de Astrada, Colonia Pando, El Sombrero, Garabí, Mantilla, Ramada Paso, Carlos Pellegrini, San Carlos, 3 de Abril, Mariano I. Loza, Villa Olivari y Tabay.
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