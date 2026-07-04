El gobernador Valdés inauguró la ampliación del Servicio de Emergencia del Hospital Llano
Las obras incluyeron la ampliación y modernización del Servicio de Emergencias, la incorporación de tecnología de última generación y la puesta en valor de distintos sectores del Hospital Llano, reafirmando la decisión del Gobierno provincial de seguir invirtiendo en salud pública.
El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró este jueves las obras de ampliación del Servicio de Emergencia del Hospital “Ángela I. de Llano” de la ciudad de Corrientes, a la cual también se le dotó del equipamiento y la tecnología necesaria para su correspondiente funcionamiento.
En este marco, durante el acto de inauguración que se realizó en el acceso al área de Emergencia, el gobernador Valdés acompañado por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich; y la directora ejecutiva del Hospital Llano, Romina García, destacó el fortalecimiento del sistema sanitario provincial y reafirmó el compromiso de sostener las inversiones en salud pública.
Las intervenciones, ejecutadas con recursos provinciales y aportes del Plan SUMAR, incluyeron una nueva Guardia de Emergencias, la modernización de áreas médicas y de internación, la renovación integral de la farmacia y la incorporación de equipamiento de alta complejidad para la atención de los pacientes.
Específicamente la obra comprende sala de espera con baño apto para personas con discapacidad, admisión consultorio médico, enfermería, y sala de internación abreviada con 5 puestos y baño. También se realizó pintura general del sector antiguo y reparaciones que incluyeron instalación de equipos de aire acondicionado, reemplazo de carpinterías de aluminio y reparaciones de sistema sanitario.
Además, en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes se incorporó un tomógrafo computado Toshiba de 16 canales. Helicoidal con obtención de imágenes rápidas, de 0.5 mm representa un avance de gran relevancia para el Hospital, ya que permite ampliar la oferta de prestaciones disponibles para la población y fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento.
En el marco de las tareas de refacción y puesta en valor de distintos sectores del Hospital, se llevó adelante una refacción integral a nuevo del Servicio de Farmacia y del área de Depósito, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias, operativas y funcionales. En materia de conectividad, los servicios fueron provistos de red inalámbrica, equipamiento y conexión mediante la intervención de la empresa TelCo, lo que permite optimizar las tareas administrativas, los registros, la comunicación interna y la gestión diaria del área.
Valdés durante la inauguración sostuvo que “la salud seguirá siendo una prioridad para el Estado provincial” y “no vamos a dejar de invertir ni a detener las mejoras en nuestros servicios”.
ARTICULACIÓN PÚBLICA-PRIVADA
Por otra parte, el Gobernador remarcó la articulación público-privada al firmar un convenio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios para intervenciones quirúrgicas, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y mejorar la respuesta a la creciente demanda.
El ministro de Salud Emilio Lanari destacó que la nueva infraestructura inaugurada fue ejecutada con recursos de la provincia “Cuando uno inaugura una obra de estas características, no sólo la está destinando a los pacientes, sino dignifica el trabajo de los médicos, enfermeros y kinesiólogos que están trabajando día a día”.
Además señaló que la intervención comprende tres obras integradas dentro de un establecimiento que cumple el rol de hospital de cabecera tanto para la provincia como para la Capital correntina. En ese sentido, sostuvo que las mejoras no se limitan a la ciudad de Corrientes, sino que alcanzan a centros de atención primaria y hospitales de otras localidades con el objetivo de “acercar la salud pública a cada rincón de la provincia”.
EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATERNO NEONATAL
Lanari destacó la incorporación de un equipo de hipotermia neonatal, único en la provincia y en la región del Nordeste y Litoral, que permitirá aumentar las posibilidades de supervivencia de bebés prematuros extremos, así como la adquisición de un láser oftálmico destinado a prevenir la retinopatía del prematuro y evitar secuelas visuales permanentes en los recién nacidos más vulnerables, equipamiento que fue entregado durante el acto al Hospital Materno Neonatal.
El intendente de Corrientes, Claudio Polich, valoró la calidad humana y profesional del personal sanitario y agradeció al Gobierno provincial por “seguir invirtiendo en infraestructura, que es tan importante”. Por su parte la directora del nosocomio, Romina García, expresó que “hicieron realidad estas mejoras para seguir brindando una atención acorde a las necesidades de la comunidad”.
Para finalizar el acto se procedió a un descubrimiento de placa y el tradicional corte de cintas, seguido del recorrido por las nuevas instalaciones habilitadas.
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