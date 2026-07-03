3 de julio de 2026

EDICTO "ZAMBONI JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO ZAMBONI JOSE Y FUCO RUIZ, BLANCA S/ SUCESORIOS" Expte. MXP 14795/25

 El juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, ubicado en la intercepción calles Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico:  jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775427903, en las actuaciones "ZAMBONI JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO  ZAMBONI JOSE Y  FUCO RUIZ, BLANCA S/ SUCESORIOS" Expte. MXP 14795/25, cita y emplaza herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de don JOSÉ ZAMBONI, M.I. N° 5.699.421 y de doña BLANCA FUCO RUIZ, M.I. N° 92.616.739, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "ZAMBONI JOSE S/ SUCESORIO RECARATULADO  ZAMBONI JOSE Y  FUCO RUIZ, BLANCA S/ SUCESORIOS" Expte. MXP 14795/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la  resolución  N° 3023 de fecha 25 de junio de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “…Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. (…)”. Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio, Juez del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros, Ctes.-

Monte Caseros, Ctes. 30 de Junio de 2026



                                                             Firmado digitalmente por

                                                                        RABELLA MARIA HAYDEE

                                                                        Secretaria

                                                                        Juzgado Civil, Comercial y Laboral

                                                                        Monte Caseros - Corrientes

                                                                        Fecha: 2026 - 06 - 30

                                                                        Hora: 09:30:35

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