CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD MONTE CASEROS

ORDEN DEL DIA
02 DE JULIO DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Meza, Emiliano Nicolás).
1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. NOTAS VARIAS:
• De algunos socios de Comparsa Carún Berá.
3. NOTAS del D.E:
• Sobre Proyecto de Declaración: Declarar de Interés Municipal la Charla “Experiencias Profundamente Humanas en tiempos de IA”.
4. DESPACHOS DE COMISIONES:
• De Legislación y Cultura: Sobre reconocimiento al Capitán maestro de banda e integrantes de la Banda Militar Humaitá.
• De Legislación y Cultura: sobre 2º Congreso de Ceremonial y Protocolo.
• De Legislación: sobre hora silenciosa en la ciudad de Monte Caseros.
5. PROYECTOS INGRESADOS:
• De Ordenanza: sobre enseñanza idioma guaraní.
• De Ordenanza: sobre difusión de la obra del Padre Julián Zini.
• De Declaración: sobre Declarar de Interés Municipal reconociendo la trayectoria de la Sra. Paula Eberhart.
6. Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Meza, Emiliano Nicolas).
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