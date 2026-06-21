Valdés encabezó el acto por el Día de la Bandera y tomó la promesa a 3 mil estudiantes
Este sábado, pasadas las 10 en las intersección de Avenida Costanera General San Martín y Necochea donde se ubicó el palco oficial se dio inicio al acto por el día de la Bandera en conmemoración a un nuevo aniversario -206°- por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, donde el gobernador Juan Pablo Valdés presidió la ceremonia de promesa hacia la Bandera Argentina por parte de 3 mil alumnos del cuarto grado de 27 establecimientos educativos de Capital.
Allí, el gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el intendente de la ciudad, Claudio Polich, demás autoridades provinciales, municipales y educativas como también tutores y vecinos de la zona.
Al momento de iniciar la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado instrumentalmente por la Banda de la Policía de Corrientes.
Posteriormente, al iniciar su discurso, el gobernador destacó que la promesa constituye “un paso fundamental en nuestro camino como ciudadanos” y que la Bandera Nacional representa valores esenciales como la libertad, la unidad, la justicia y el amor a la patria.
“La bandera nos abraza a todos los argentinos sin importar de dónde vengamos o hacia dónde vayamos”, expresó Valdés, al remarcar el carácter inclusivo del símbolo nacional y recordar que también cobija a quienes llegaron al país en busca de un futuro mejor.
Por otro lado, dirigiéndose a los estudiantes, el mandatario sostuvo que la promesa implica un compromiso con la convivencia y el respeto: “Hoy juran respetar a las personas aunque tengan ideas diferentes, prometen que van a defender la paz y la justicia”.
Importancia en la historia
En tanto, la ministra de educación, Ana Miño sostuvo que "este será un momento para guardar en cada uno de sus corazones" y resaltó que "la bandera es el abrazo de nuestra historia".
Luego tomó la palabra la directora de la Escuela Belgrano, Maria Rosa Araujo haciendo alusión a la fecha destacando que "nuestra labor es cultivar valores". Por su parte, un alumno de cuarto grado división H, Renzo Pucheta expresó unas cálidas palabras sobre la figura de Manuel Belgrano y la creación de la bandera que "nos representa y une como argentinos" y "como estudiantes debemos honrar a la bandera", indicó.
Promesa
Promediando el acto, el Gobernador procedió a tomar la promesa de Lealtad a los alumnos presentes diciendo: "Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina en nuestra patria.
Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres, y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y de nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron de nuestra tierra y los que vinieron a poblar al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de sucesivas generaciones de argentinos.
Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables".
"Sí prometo", respondieron los alumnos del cuarto año de las instituciones presentes.
Seguidamente, se dio paso al inicio del desfile programado desde la zona de la Costanera hasta las calles General Paz y Las Heras.
Formación de establecimientos
Ubicadas en el sector Norte (Necochea y Las Heras) estuvieron la Escuela N° 158, Escuela N° 7, Escuela Especial ALAS, Escuela N° 2, Escuela Normal Dr. J. Pujol, Escuela Normal M. Estrada, Escuela N° 404, Escuela N° 430, Escuela N° 4, Escuela N° 3, Escuela N° 606, Escuela N° 607. Ya en el sector Centro (Necochea) se ubicaron la Escuela Belgrano y en el sector Sur (Las Heras y Lamadrid) la Escuela N° 10, Escuela N° 12, Escuela N° 8, Escuela N° 155, Escuela N° 258, Escuela N° 293, Escuela N° 299, Escuela N° 323, Escuela N° 34, Escuela N° 275, Escuela N° 5, Instituto Nuevo Horizonte, el Instituto Mahatma Gandhi y por último, la Escuela N° 956.
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