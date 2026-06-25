Valdés destacó el avance de la Ruta 126, financiada íntegramente por la Provincia
El gobernador Juan Pablo Valdés destacó el avance de las obras sobre la Ruta Provincial Nº 126. La provincia asumió su financiamiento con recursos propios tras la interrupción de los créditos y el retiro del aporte nacional, para garantizar una infraestructura clave para la producción y la conectividad.
Durante una recorrida por el frente de obra, el mandatario provincial Juan Pablo Valdés señaló que, pese al complejo contexto económico que atraviesa el país, la Provincia logró realizar "inversiones muy inteligentes" que hoy permiten contar con la mano de obra, la maquinaria y los insumos necesarios para ejecutar trabajos de gran envergadura.
Valdés consideró que fue una "decisión importante" asumir la finalización de este tramo vial, una obra largamente esperada por los habitantes de la región. "Era fundamental concluir este sector que tantos problemas generaba en la conexión entre Sauce y Curuzú Cuatiá, permitiendo que toda la producción pueda trasladarse de manera más segura", expresó.
Asimismo, sostuvo que la intervención sobre la Ruta 126 constituye una prioridad para el Gobierno provincial por el impacto que tendrá en el desarrollo económico de la zona. "Es una obra muy importante para la producción, pero también porque fue un pedido constante de los vecinos de Curuzú Cuatiá, Sauce y localidades cercanas", señaló.
Además, el gobernador informó que avanzan otras obras de infraestructura estratégica para la región, ya que se alista la próxima inauguración del tendido eléctrico y destacó el trabajo que lleva adelante TelCo para completar el anillo de fibra óptica que permitirá mejorar la conectividad digital en Sauce.
Una obra sostenida con esfuerzo provincial
Por su parte, el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso explicó que la Provincia decidió hacerse cargo de la obra luego de que quedara desfinanciada por la interrupción de créditos y el retiro del financiamiento nacional.
"Con la directiva del Gobierno de Corrientes se pudo asumir esta obra que había quedado sin financiamiento. Hoy se está ejecutando con un enorme esfuerzo provincial y gracias al trabajo coordinado de los equipos técnicos y operativos de Vialidad", manifestó.
Cardoso detalló que ya se completó la etapa de bacheo integral, considerada fundamental debido al deterioro que presentaba la calzada y que incluso había provocado accidentes. Actualmente, los trabajos avanzan en una segunda etapa que comprende la ejecución de 9,8 kilómetros de base negra y carpeta asfáltica, con un avance cercano al 20%.
De esta manera, el Gobierno de Corrientes ratifica su decisión de continuar impulsando obras de infraestructuras viales consideradas claves para fortalecer la producción, mejorar la seguridad en las rutas y potenciar el desarrollo de la provincia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario