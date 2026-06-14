Valdés acompañó a la comunidad de Mburucuyá en su fiesta patronal por San Antonio de Padua
En el día de la fiesta patronal de Mburucuyá por San Antonio de Padua, el gobernador Juan Pablo Valdés, participó este sábado en la misa central que se celebró como parte de las actividades alusivas a la fecha. "Salud, prosperidad y un futuro seguro trabajando juntos", fue el pedido del primer Mandatario al Santo patrono.
En una jornada de gran fervor religioso, el gobernador Juan Pablo Valdés estuvo presente este sábado en la localidad de Mburucuyá, en el marco de la fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua, acompañando la misa central que estuvo a cargo del padre Ariel Weinmann y asistiendo luego a un almuerzo comunitario.
Durante la celebración, el gobernador destacó que “Corrientes es un pueblo de mucha fe” e hizo un pedido por “salud, prosperidad y un futuro seguro trabajando juntos” al dirigir su mirada al Santo patrono de la localidad. Asimismo, enfatizó en la necesidad de “pensar siempre en el bien del prójimo y estar cerca de la gente”.
Al referirse al desarrollo de Mburucuyá, el gobernador resaltó su “enorme potencial en materia de turismo rural, religioso y con el chamamé” e instó a saber explotarlo para que las oportunidades de trabajo y crecimiento lleguen a la comunidad.
En otro tramo, Juan Pablo Valdés valoró la presencia de muchos intendentes en la celebración en Mburucuyá y dejó en claro que el fortalecimiento hacia las comunas es política de estado, aunque advirtió que es necesario llevar adelante una administración responsable.
Por su parte, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, agradeció el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés y de jefes comunales de varias localidades, haciendo votos en este día de entusiasmo religioso por más “unidad, hermandad y trabajo por el bien común”.
El intendente remarcó que, con el gobierno provincial, se trabaja en varios proyectos, entre ellos para fortalecer el turismo, teniendo al Parque Nacional, al chamamé y a lo religioso como insignias. “Sabemos que este es el camino, trabajar juntos por el bienestar de la gente”, cerró.
No hay comentarios:
Publicar un comentario