Provincia paga en simultáneo medio aguinaldo y Plus de Refuerzo de junio
Percibirán los agentes de la administración pública provincial, tanto activos, jubilados y pensionados. El cronograma comenzará el martes 16 y se extenderá hasta el lunes 22.
Entre el martes 16 y el lunes 22, inclusive, los agentes de la administración pública provincial percibirán en simultáneo la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo), y el Plus de Refuerzo de $100 mil, correspondiente a junio.
Los pagos, que junto con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) y el sueldo, conforman el Ingreso Salarial Mensual que abona el Gobierno de Corrientes, alcanzan a los activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
El cronograma de liquidación, en simultáneo de medio aguinaldo y Plus de Refuerzo de junio, comienza el martes 16, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad con números terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través del homebanking de cada cuenta sueldo y de los cajeros habilitados del Banco de Corrientes SA, desde este sábado 13.
El miércoles 17 será el turno de aquellos agentes con documentos terminados en los números 2 y 3. El jueves 18, cobrarán quienes tengan sus DNI finalizados en 4 y 5.
El viernes 19, se pagará a los documentos terminados en 6 y 7. El cronograma finalizará el lunes 22, fecha que percibirán los agentes con los números 8 y 9; este tramo estará disponible a través del homebanking de cada cuenta sueldo y de los cajeros habilitados del Banco de Corrientes SA, desde el sábado 20.
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