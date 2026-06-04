4 de junio de 2026

Provincia abona Plus Unificado del mes de junio desde este viernes


POLÍTICA SALARIAL EN CORRIENTES

Provincia abona Plus Unificado del mes de junio desde este viernes

El Gobierno de Corrientes abonará el beneficio entre este viernes 5 y el jueves 11. Alcanza a los agentes activos, jubilados y pensionados.

Entre este viernes 5 y el jueves 11, los agentes de la administración pública provincial percibirán el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), de $110 mil por beneficiario, correspondiente a junio. El pago por parte del Gobierno de Corrientes alcanza a los activos, jubilados y pensionados.

El cronograma de pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) comienza este viernes 5, con el pago a los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El lunes 8, es el turno de aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; este tramo estará disponible a través del homebanking de cada cuenta sueldo y de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 6.

El tercer tramo será el martes 9, con el pago a 4 y 5. El miércoles 10, 6 y 7; y el pago del Plus Unificado de junio, de $110 mil por agente, termina el jueves 11, día que cobrarán aquellos con el documento finalizado en los números 8 y 9.



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