Provincia abona Plus Unificado del mes de junio desde este viernes
El Gobierno de Corrientes abonará el beneficio entre este viernes 5 y el jueves 11. Alcanza a los agentes activos, jubilados y pensionados.
Entre este viernes 5 y el jueves 11, los agentes de la administración pública provincial percibirán el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), de $110 mil por beneficiario, correspondiente a junio. El pago por parte del Gobierno de Corrientes alcanza a los activos, jubilados y pensionados.
El cronograma de pago del Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) comienza este viernes 5, con el pago a los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. El lunes 8, es el turno de aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; este tramo estará disponible a través del homebanking de cada cuenta sueldo y de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 6.
El tercer tramo será el martes 9, con el pago a 4 y 5. El miércoles 10, 6 y 7; y el pago del Plus Unificado de junio, de $110 mil por agente, termina el jueves 11, día que cobrarán aquellos con el documento finalizado en los números 8 y 9.
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