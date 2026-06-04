Juan Pablo Valdés y gobernadores del Norte Grande avanzaron en una agenda regional de desarrollo
Se trata de la 23° Asamblea del Norte Grande, de la cual participó también el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.
El gobernador Juan Pablo Valdés participó este martes de la 23° Asamblea del Norte Grande en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), junto a sus pares de Chaco, Catamarca, Formosa, La Rioja, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; además del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En la oportunidad, se trabajó en ejes estratégicos de desarrollo para la zona, como la llegada del gas natural, entre otros.
“Avanzamos en una agenda común para el impulso de proyectos que buscan reducir asimetrías y mejorar la competitividad de nuestras provincias”, indicó el Gobernador luego del encuentro. En este marco destacó que se planteó la necesidad de avanzar en infraestructura para que el gas natural llegue al NOA y al NEA.
También, se abordaron cuestiones como logística, energía, recursos hídricos, tecnología, conectividad y mercados. Estos ejes “nos permitirá potenciar la producción y la calidad de vida de nuestra gente, además de generar oportunidades de inversiones y nuevos acuerdos comerciales”, afirmó Valdés.
Formaron parte de la reunión que tuvo lugar en la sede del CFI en la ciudad de Buenos Aires, los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Jujuy, Carlos Sadir; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Elías Suárez; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
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