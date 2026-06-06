FALLECIMIENTO

ALEGRE , DOMINGA DEL CARMEN q.e.p.d.
Falleció el 06 de Junio del 2026 a los 60 años de edad.
Su Madre: CASERES, TEREZA
Sus Hermanos: CARLOS, DANIELA, EVA, SILVIA, JOSÉ, VICTOR, HECTOR, NICOLAS, GABRIELA, SERGIO, JOSEFINA, CAROLINA, LORENZO Y HUGO
Familiares demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 06 de Junio a las 17:00 horas Sala "A",Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
No hay comentarios:
Publicar un comentario