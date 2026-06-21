En el Barrio 17 de Agosto, Valdés inauguró oficinas de la DPEC y entregó nuevos vehículos para optimizar la atención
La flamante dependencia atenderá al 30% de los usuarios de Capital, además se realizó la entrega de 56 vehículos para toda la provincia y se avanzará hacia un sistema completamente digitalizado de atención.
Este viernes, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la apertura de nuevas oficinas comerciales de la DPEC en el barrio 17 de Agosto, en calle Trento y colectora de la Ruta Nacional Nº 12 y a la vez entregó 56 vehículos, entre camionetas, utilitarios y grúas que pasan a reforzar el parque automotor de dicho organismo.
Este importante paso en la modernización y optimización de la atención y el servicio en la DPEC, se da a través de una fuerte inversión con recursos propios de la provincia, que también contempla avanzar hacia un sistema completamente digitalizado para beneficio de los usuarios.
En el acto, el mandatario estuvo acompañado por el interventor de DPEC, Pablo Cuenca; el titular de Obras Públicas, Jorge Meza; el intendente de la Ciudad, Claudio Polich, demás funcionarios y legisladores provinciales, y concejales de Capital.
Esta es la primera descentralización que realiza históricamente la DPEC en la ciudad de Corrientes, teniendo en cuenta que las oficinas brindarán cobertura a los vecinos del barrio 17 de Agosto y de zonas aledañas, además de brindar atención a usuarios ubicados sobre el corredor de la Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial N° 5. Las mismas estarán en condiciones de atender aproximadamente al 30% de los usuarios de la ciudad.
Las nuevas instalaciones albergarán de manera completa a la Unidad de Gestión Nº 2 de la DPEC, una de las cuatro existentes en la capital correntina. Allí se desempeñarán alrededor de 35 trabajadores encargados de brindar atención y resolver las demandas de los usuarios de una extensa área que comprende sectores como Molina Punta, Ponce, Cañada Quiroz, Santa Margarita y otras zonas del sur capitalino.
Apuntando a la descentralización
Juan Pablo Valdés destacó el avance de la descentralización del Estado. "Hemos llegado a la conclusión que tenemos que continuar avanzando en descentralizar el Gobierno", afirmó el mandatario, señalando que la digitalización y las nuevas oficinas locales buscan resolver las necesidades de los usuarios de forma ágil, reduciendo gastos de traslado y aliviando el tránsito de la ciudad.
Asimismo, ratificó el compromiso de optimizar el suministro eléctrico mediante una fuerte inversión en vehículos, infraestructura y la capacitación del recurso humano. "Este es el camino, seguir trabajando juntos, seguir planificando el futuro de la ciudad de Corrientes y de toda la provincia y sobre todo seguir estando cerca de la necesidad de cada vecino", expresó.
En tanto, el gobernador enfatizó que la meta es reducir al mínimo la presencialidad en las dependencias para que el personal pueda abocarse a la atención de reclamos y mejorar la atención. "Nosotros estamos convencidos desde el Gobierno Provincial que tenemos lo necesario para hacer de este servicio eléctrico cada vez un servicio más eficiente, mejor y más cercano. Y me refiero no a estos vehículos, sino me refiero a nuestro personal", manifestó.
Durante la jornada también se concretó la entrega de 56 nuevas unidades entre utilitarios, camionetas, camiones y grúas, destinadas a renovar y fortalecer el parque automotor de la empresa provincial.
Acercando servicios a los vecinos
Al hacer uso de la palabra, el intendente Claudio Polich manifestó que iniciativas como esta contribuyen en la descentralización de la ciudad, lo que conlleva “acercar los servicios al vecino”. “Esta decisión del Gobierno nos ayuda a tener una Capital más ágil, ordenada y se evita la congestión de su casco céntrico”, agregó.
A su turno, el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, señaló que con estas acciones, “estamos dando pasos para cumplir con la premisa que trazó la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, que es estar cerca de la gente”.
Y al hacer alusión a las unidades entregadas, el funcionario dio cuenta que proveerán de nuevas herramientas a los empleados “para el desempeño de un servicio adecuado“.
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