El Gobierno entregó equipamiento a centros de salud de la provincia
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acceso a la salud pública, este lunes el Gobierno de Corrientes dio equipos y mobiliario, entre otros. Esta entrega, realizada en el Hospital de Campaña, es el reflejo de una visión de trabajo y forma parte de los lineamientos de cercanía que marca el gobernador Juan Pablo Valdés.
La dotación de equipamiento incluyó mobiliario, electrodomésticos, más de 50 computadoras, impresoras, detectores fetales, equipamiento odontológico, camillas, oxímetros de pulso, balanzas, tensiómetros, aspiradores, tallímetros, termómetros, bolsas de ambú, caja de curaciones, estetoscopios, tensiómetros, ecocardiógrafos, nebulizadores, otoscopios y manómetros.
Tras resaltar el “esfuerzo económico que hace la Provincia”, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, puso de relieve que estas acciones apuntan a reforzar la atención primaria tanto en Capital como en el interior, como así también en cada una de las maternidades, siendo fundamental el cuidado de la madre y el niño en todos los rincones de la provincia.
Apuntando a la modernización, Lanari valoró poder seguir dotando de computadoras a las maternidades para ampliar la conectividad a internet. En este sentido, destacó el avance en el proceso de la telesalud para acercar los especialistas y brindar atención a los correntinos en cualquier lugar.
En esta ocasión, el equipamiento fue para hospitales y CAPS de Capital, Empedrado, Yahapé, Bella Vista, San Roque, San Luis del Palmar, El Sombrero, Ramada Paso, San Lorenzo, Cruz de los Milagros, Colonia Libertad, Esquina, Garaví, Guaviraví, Herlitzka, Itá Ibaté, Lomas de Vallejos, Mercedes, Pago de los Deseos, Pueblo Libertador, San Miguel, Santo Tomé, Tatacuá, Villa Olivari, Gobernador Virasoro, Yofre, Derqui, Saladas, Mariano I. Loza, Yapeyú, Berón de Astrada, San Carlos, Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, San Cosme y Riachuelo.
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