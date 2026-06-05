EDICTO "MXP 12637/22"ALMEYDA LUIS LUCIANO Y VALLE SANTA ISIDRA S/ SUCESORIOS", RECARATULADO: "ALMEYDA LUIS LUCIANO S/ SUCESORIO"

Por disposición del Juzgado Civil y Comercial de Famila Niñez y Adolescencia a cargo del Dr. Vicente Humberto Britez, Juez, secretaria impar, se Cita y Emplaza a estar a Derecho por el termino de 30 días a herederos, Acreedores y Legatarios del Sr. LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I. N° 05.706.602, Cuyo sucesorio se ha declarado abierto en los autos Caratulados "MXP 12637/22"ALMEYDA LUIS LUCIANO Y VALLE SANTA ISIDRA S/ SUCESORIOS", RECARATULADO: "ALMEYDA LUIS LUCIANO S/ SUCESORIO".- La providencia que lo ordena, textualmente dice: N°2880.- Monte Caseros, Ctes. 21 de mayo de 2026.- Proveyendo el escrito de suma CUMPLIMENTA.- 1) Por acompañado informe del Registro de Juicios Universales sobre la inexistencia de otro sucesorio en trámite de este mismo causante e infor-me del Registro de Actos de Última Voluntad (a cargo de Colegio de Es-cribanos de la Provincia) sobre la inexistencia de testamento otorgado por el causante, Incorpórense de manera digital teniéndose por cumplimenta-do con lo dispuesto por auto N° 1886 de fecha 15/04/2026 y habiendo cumplimentado con la totalidad de los requisitos formales del art. 653 y 654 del CPCyC.: 2) Estando acreditado el fallecimiento de Don LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I. N° 05.706.602 con acta de defunción, DECLÁRASE ABIERTO el JUICIO SUCESORIO AB INTESTATO de LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I. N° 05.706.602.- 3) Por Secretaría, comuníquese vía correo electrónico al Registro de Juicios Universales del Poder Judicial la apertura de la presente sucesión y oportunamente agréguese constancia de la toma de razón.- 4) Atento a ello PUBLÍQUENSE EDICTOS citándose a todos los herede-ros, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, por el término de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de amplia circulación local en el lugar del proceso, de hacerlo en un diario digital deberá consignar los links correspondiente al dominio de las publicaciones edictales a fin de constatar las mismas, para que comparez-can dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan, debiendo transcribirse la parte pertinente de la provi-dencia que ordena la apertura del proceso sucesorio y la que ordena la publicación del presente edicto.- 5) No encontrándose presentado al proceso los herederos denunciados, CÍTESE por CÉDULA PAPEL (art. 109 CPCyC) a los HEREDEROS DENUNCIADOS, Sres. Mario Orlando ALMEYDA, Griselda Vanesa ALMEYDA, Silvia Mabel ALMEYDA, Teresa Analía ALMEYDA, Marta Silvina ALMEYDA y Alicia Raquel ALMEYDA, en el domicilio real de los mismos los que deberá denunciar, para que se presenten a estar a derecho con asistencia letrada y acrediten su vínculo, en el término de 30 días corridos desde su notificación, debiendo transcribirse la totalidad de la presente providencia.- 6) Asimismo se hace saber al Dr. Rodrigo Andrés GODOY deberá dar cumplimiento con lo dispuesto por auto N° 6625, punto 2) y 4) de fecha 09/11/2022. Notifíquese.-FDO. Dr. VICENTE HUMBERTO BRITES Juez Civil y Comercial comp. en Familia, Niñez y Adolescencia Monte Caseros Ctes. Dr. CARLOS HORACIO QUEIROLO Secretario – Secretaria Impar.-
Dr. CARLOS H. QUEIROLO
Secretaria N° 1
Juzgado Civil y Comercial
Familia, Niñez y Adolescencia
Monte Caseros - Ctes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario