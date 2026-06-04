EDICTO "MXP 12637/22"ALMEYDA LUIS LUCIANO Y VALLE SANTA ISIDRA S/ SUCESORIOS", RECARATULADO: "ALMEYDA LUIS LUCIANO S/ SUCESORIO"

Por
disposición del Juzgado Civil y Comercial de Famila Niñez y Adolescencia a
cargo del Dr. Vicente Humberto Britez,
Juez, secretaria impar, se Cita y Emplaza a estar a Derecho por el termino de
30 días a herederos, Acreedores y Legatarios del Sr. LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I.
N° 05.706.602, Cuyo sucesorio se ha declarado abierto en los autos Caratulados
"MXP 12637/22"ALMEYDA LUIS LUCIANO Y VALLE SANTA ISIDRA S/
SUCESORIOS", RECARATULADO: "ALMEYDA LUIS LUCIANO S/ SUCESORIO".-
La providencia que lo ordena, textualmente dice: N°2880.- Monte Caseros, Ctes. 21 de mayo de
2026.- Proveyendo el escrito de suma
CUMPLIMENTA.- 1) Por acompañado informe del Registro de Juicios Universales
sobre la inexistencia de otro sucesorio en trámite de este mismo causante
e infor-me del Registro de Actos de
Última Voluntad (a cargo de Colegio de Es-cribanos de la Provincia) sobre la
inexistencia de testamento otorgado por el causante, Incorpórense de manera
digital teniéndose por cumplimenta-do con lo dispuesto por auto N° 1886 de
fecha 15/04/2026 y habiendo cumplimentado con la totalidad de los requisitos
formales del art. 653 y 654 del CPCyC.: 2) Estando acreditado el fallecimiento de Don LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I. N°
05.706.602 con acta de defunción, DECLÁRASE ABIERTO el JUICIO SUCESORIO AB
INTESTATO de LUIS LUCIANO ALMEYDA, M.I. N° 05.706.602.- 3) Por
Secretaría, comuníquese vía correo electrónico al Registro de Juicios
Universales del Poder Judicial la apertura de la presente sucesión y
oportunamente agréguese constancia de la toma de razón.- 4) Atento a ello PUBLÍQUENSE EDICTOS citándose a
todos los herede-ros, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, por el término
de UN (1) DÍA en el Boletín Oficial
de la Provincia y por TRES (3) DÍAS en un diario de amplia circulación
local en el lugar del proceso, de hacerlo en un diario digital deberá consignar
los links correspondiente al dominio de las publicaciones edictales a fin de
constatar las mismas, para que comparez-can dentro de los treinta (30) días,
contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al
proceso deberán acreditar el título que invocan, debiendo transcribirse la
parte pertinente de la provi-dencia que ordena la apertura del proceso
sucesorio y la que ordena la publicación del presente edicto.- 5) No encontrándose presentado al proceso los
herederos denunciados, CÍTESE por
CÉDULA PAPEL (art. 109 CPCyC) a los HEREDEROS DENUNCIADOS, Sres. Mario
Orlando ALMEYDA, Griselda Vanesa ALMEYDA, Silvia Mabel ALMEYDA, Teresa Analía
ALMEYDA, Marta Silvina ALMEYDA y Alicia Raquel ALMEYDA, en el domicilio real de
los mismos los que deberá denunciar, para que se presenten a estar a derecho
con asistencia letrada y acrediten su vínculo, en el término de 30 días
corridos desde su notificación, debiendo
transcribirse la totalidad de la presente providencia.- 6) Asimismo se
hace saber al Dr. Rodrigo Andrés GODOY deberá dar cumplimiento con lo dispuesto
por auto N° 6625, punto 2) y 4) de fecha 09/11/2022. Notifíquese.-FDO. Dr.
VICENTE HUMBERTO BRITES Juez Civil y Comercial comp. en Familia, Niñez y
Adolescencia Monte Caseros Ctes. Dr. CARLOS HORACIO QUEIROLO Secretario –
Secretaria Impar.-
Dr. CARLOS H. QUEIROLO
Secretaria N° 1
Juzgado Civil y Comercial
Familia, Niñez y Adolescencia
Monte Caseros - Ctes.
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