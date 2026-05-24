EDICTO "ROMERO, JULIA ISABEL S/ SUCESORIO", Expediente Nº MXP 15.352/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaría de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, ubicado en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, mail: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, Teléfono 03775-427903, en las actuaciones “SUCESION DE JULIA ISABEL ROMERO”, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. JULIA ISABEL ROMERO, M.I. Nº 10.290.085, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "ROMERO, JULIA ISABEL S/ SUCESORIO", Expediente Nº MXP 15.352/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la Resolución N° 2029 de fecha 12 de Mayo de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “…Estando debidamente acreditado el fallecimiento de JULIA ISABEL ROMERO, M.I. N° 10.290.085, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif. Fdo: Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.)”.- - -
MONTE CASEROS (CTES.), 21 de MAYO de 2026.-
Firmado digitalmente por
RABELLA MARIA HAYDEE
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha 2026 - 05 - 21
07:36:08
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