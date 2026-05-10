EDICTO "COUTINHO DA SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/ SUCESORIOS" MXP 15442/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María Haydee Rabella, ubicado en calle Vicente Mendieta esquina Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775- 427904, en las actuaciones "COUTINHO DA SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/ SUCESORIOS" MXP 15442/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del SR. RUBEN COUTINHO DA SILVA, M.I. N° 5.688.862 y de Doña MARTA ELENA SILVA, M.I. N° 3.806.277 para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "COUTINHO DA SILVA RUBEN Y SILVA MARTA ELENA S/ SUCESORIOS" MXP 15442/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la providencia N° 1789 de fecha 28 de abril de 2026, la cual en su parte pertinente, dice: “Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan… Fdo. Dr. Julio Osvaldo Zamudio- Juez Civil, Com. y Labora- Monte Caseros, Ctes. -------------------------------------------------------------------------------
Monte Caseros, Ctes. 30 de Abril de 2026.-.
FDO. ELECTRONICAMENTE
DR. MARIA HAYDEE RABELLA
SECRETARIA JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
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